Каждый мобилизованный из Менделеевского района получит по 20 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевском районе принято решение по еще одной мере поддержки мобилизованным и их семей. На основе анализа поступающих обращений в штаб каждому мобилизованному будет выплачено 20 тыс. рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, состоялось уже три отправки военнослужащих — всего на сборный пункт в Казань отправились более 100 менделеевцев.

Штаб в Менделеевске начал свою работу в пятницу, 30 сентября. Мера с денежным пособием вводится в дополнение к уже введенным: это отмена платы за детсады и за питание в школах для семей мобилизованных, выдача абонементов в бассейн, бесплатный прокат лыж и коньков для детей призванных мужчин.

Также в администрации работает телефон горячей линии по вопросам поддержки мобилизованных и их семей. К работе подключились «серебряные» волонтеры, которые готовы помочь в качестве нянь и помощников по хозяйству. Формируется партия гуманитарной помощи в Лисичанск.

«В ежедневном режиме мне докладывают о том, что нужно здесь и сейчас. Каждый день появляется все больше людей, готовых помочь. Вместе мы сильнее! Менделеевск вместе во славу Родины!» — заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил​​​​​​​ Президент РФ Владимир Путин, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Подробнее о критериях призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».