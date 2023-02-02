Буинский район направил мобилизованным землякам 9 тонн гуманитарного груза

Буинский район РТ направил гуманитарный груз землякам в зону проведения специальной военной операции. Данная отправка стала третьей по счету, общий объем гуманитарной помощи составил 9 тонн, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Мобилизованным буинцам доставят более 70 позиций необходимых вещей и инструментов — бензопилы, топоры, балаклавы, а также продукты питания и предметы личной гигиены, в том числе порошки и мыло, макароны, тушенку, супы и каши быстрого приготовления, шоколадные конфеты.

Также будут доставлены три УАЗа, автомобиль ВАЗ-2107, индивидуальные посылки.

Перед отправкой пункт сбора гуманитарной помощи посетил глава района Ранис Камартдинов. Он протестировал один из трех УАЗов.

«Получат наши ребята и вкуснейший буинский чак-чак, и УАЗики! Сегодня протестировал их лично: все работает! Совсем скоро ребята получат посылки из дома. Вновь хочу выразить благодарность буинцам за сплоченность и отзывчивость. Горжусь вами, буинцы», — поддержал земляков руководитель муниципального образования.

В формировании новой партии груза принимали участие местные предприниматели, коллективы предприятий, администрация района, жители сельских поселений. Также родственники могли принести индивидуальные посылки в штаб, который функционирует на базе районного Совета ветеранов на улице Космовского, д. 31. В пути груз сопровождает замруководителя исполкома Буинского района по соцвопросам и активисты районного Боевого братства.