Мобилизованным менделеевцам передали бензопилу, генератор и колуны

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Сегодня на танковый полигон Казани отправилась делегация из Менделеевского района Татарстана. Для родственников бойцов также был организован трансфер – в поездку отпарилось 30 семей, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

Мобилизованным Менделеевского района передали бензопилу, сварочный аппарат, генератор, колуны, топоры и пилы. «Мы на связи с ребятами постоянно! Это была партия дополнительного груза, которую мы передали. А они передавали всем большой привет», — сообщил глава района Радмир Беляев.

На сегодняшний день в Казани проходят обучение 87 менделеевцев, призванных по частичной мобилизации.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация.