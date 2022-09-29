Мобилизованным из Зеленодольска гражданам вручили наборы первой необходимости

На проводах у военного комиссариата в Зеленодольском районе мобилизованным гражданам вручили наборы первой необходимости. Инициатором акции выступил местный исполком. Военнослужащие получили утепленные трико, футболки, носки, шапки, перчатки, сухой паек и медикаменты, сообщили «Татар-информу» в администрации Зеленодольского района.

«Эти наборы собирались из первичного списка самых необходимых вещей. Это никогда лишним не будет — ни штаны, ну футболки, ни лекарства. Также планируется докупить и передать на сборный пункт в Казань спальные мешки, карабины, „сидушки“. Это всегда пригодится», — отметила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

В общей сложности было подготовлено 60 комплектов. «Сейчас решается вопрос об открытии мобильных пунктов, куда бы жители при желании могли приносить вещи и продукты питания», — поделилась собеседница агентства.

«Мы формируем для наших мобилизованных граждан наборы с товарами первой необходимости. Никто не останется без поддержки. Спасибо вам, друзья! Еще раз убеждаюсь, Зеленодольск — это город сильных, волевых людей, настоящих патриотов», — написал в своём Telegram-канале глава района Михаил Афанасьев.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».