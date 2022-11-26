Мобилизованным из Татарстана передали 350 «маминых пирогов» и 200 кг пельменей

Фото: пресс-служба РОО «Женщины Татарстана».

Мобилизованным татарстанцам, которые проходят подготовку на полигоне Казанского танкового училища, сегодня передали более 350 сладких пирогов. Их испекли женщины Пестречинского и Аксубаевского районов республики в рамках республиканской акции «Мамины пироги», которая проводится по инициативе общественной организации и «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России.

В минувшие выходные представители РОО «Женщины Татарстана», которую возглавляет председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, также передали мобилизованным ребятам 100 пирогов от благотворительного фонда «Ярдэм», около 200 кг пельменей, изготовленных женщинами Марий Эл, и 20 газовых горелок, сообщает пресс-служба РОО «Женщины Татарстана».

По словам представителей общественной организации, мобилизованные бойцы с большой благодарностью принимают гостинцы.

Напомним, в конце октября в рамках акции «Мамины пироги» мобилизованные получили более 2 тысяч пирогов и других сладостей, а также вязаные носки, перчатки и аптечки татарстанцы на сборном пункте Казани.