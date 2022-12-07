Мобилизованным из Буинска передали квадрокоптеры и спасательные одеяла

Делегация Буинского района посетила мобилизованных мужчин в пункте сбора в Казани. Бойцам передали два квадрокоптера, спасательные одеяла и жгуты-турникеты. Вся необходимая техника и предметы были доставлены по запросу бойцов, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Также мобилизованные получили партию медикаментов и собранные в пункте приема гуманитарной помощи вещи. Сегодня 42 мобилизованных проходят обучение на танковом полигоне и 12 — в «Казань Экспо». Администрация района постоянно на связи с бойцами.

В своем телеграм-канале глава Буинского района опубликовал видео с благодарностью от военнослужащих.

«Получили приветы от наших бойцов. В этом видео мужчины передают привет землякам и благодарят за поддержку. Самое главное для наших защитников сейчас — чувствовать, что за их спинами стоим мы, готовые поддержать и помочь всем необходимым. Благодарю и я за вклад каждого в общее дело! Без бергә!» — написал Ранис Камартдинов.

Призванные в рамках частичной мобилизации мужчины записали видео со словами благодарности землякам.

«Сегодня хотел бы поблагодарить весь Буинский район, всех людей, которые остались неравнодушными! В частности, благодарю главу района и его команду за то, что уже неоднократно нас посещали, передавали все нужное», — рассказал военнослужащий Николай Нестеров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семье мобилизованного из Буинска помогут с оформлением и газификацией дома.