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Общество
14 ноября 2022  11:37
Эльза Кузнецова

Мобилизованным челнинцам не нужно обращаться в налоговые органы за поддержкой

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Мобилизованные граждане и члены их семей города Набережные Челны освобождены от уплаты налога на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не требуется обращаться в налоговые органы, сообщила на аппаратном совещании начальник ИФНС города Диана Сагетдинова. 

«Сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и ФНС России», — пояснила спикер.

Решение об освобождении уплаты от двух налогов — на имущество и землю — было принято на заседании Горсовета Челнов 2 ноября. 

Помимо, этого с 21 октября Законом РТ жители республики, призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Это касается одного транспортного средства, которым владеет мобилизованный.

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