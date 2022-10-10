Мобилизованный житель Казани рассказал, сколько он потратил на обмундирование

Мобилизованный житель Казани с позывным Nagai рассказал в своем телеграм-канале о том, сколько он потратил на покупку различного обмундирования для подготовки к отправке в зону СВО.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего подготовка к мобилизации обошлась ему в 20350 рублей. Из них:

Бушлат – 5700 рублей;

Брюки – 3750 рублей;

Две пары тактических перчаток – 1200 рублей каждая;

Тактический рюкзак на 30 литров – 2700 рублей;

Один комплект термобелья – 900 рублей;

Флисовое белье – 1400 рублей;

Две балаклавы – 1200 рублей;

Шарф – 600 рублей;

Подсумок для аптечки – 1700 рублей.

По словам Тимура, это еще не окончательный список закупок – он также планирует купить зимние берцы, костюм ВКПО, а также лекарства.