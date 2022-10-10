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Происшествия
10 октября 2022  08:55
Павел Климчак

Мобилизованный житель Казани рассказал, сколько он потратил на обмундирование

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Мобилизованный житель Казани с позывным Nagai рассказал в своем телеграм-канале о том, сколько он потратил на покупку различного обмундирования для подготовки к отправке в зону СВО.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего подготовка к мобилизации обошлась ему в 20350 рублей. Из них:

  • Бушлат – 5700 рублей;
  • Брюки – 3750 рублей;
  • Две пары тактических перчаток – 1200 рублей каждая;
  • Тактический рюкзак на 30 литров – 2700 рублей;
  • Один комплект термобелья – 900 рублей;
  • Флисовое белье – 1400 рублей;
  • Две балаклавы – 1200 рублей;
  • Шарф – 600 рублей;
  • Подсумок для аптечки – 1700 рублей.

По словам Тимура, это еще не окончательный список закупок – он также планирует купить зимние берцы, костюм ВКПО, а также лекарства.

#мобилизация
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