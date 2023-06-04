Мобилизованный о ходе спецоперации: «За каждого из нас молится вся страна»

Фото из семейного архива

«Понимаем, если будем по отдельности, то нас могут сломать»

– Ильхом, давайте вспомним о начале специальной военной операции. Вы были готовы к мобилизации, что почувствовали, когда вручили повестку?

– Повестку я получил 24 сентября 2022 года. Я знал, что меня призовут, задолго до вручения повестки и психологически готовил родных. Не было даже мысли избежать мобилизации. Сразу поехал в военторг, закупил все необходимое. 26 сентября я приехал в «Казань Экспо», где нас месяц обучали.

– Где проходила ваша служба?

– Сначала нас отправили в Белгородскую область, а позже – на Украину. Нас отбирали, распределяли по военным специальностям, во время срочной службы я был во взводе связи.

Изначально я был в рядовом составе, потом – командиром отделения, спустя время – заместителем командира взвода, а с января стал начальником связи и командиром взвода. Несли службу сплоченно. Мы с ребятами двигаемся по линии связи: устанавливаем, обслуживаем, ремонтируем, налаживаем.

– Какие отношения сложились с боевыми товарищами?

– Я общительный человек, стараюсь не терять позитивный настрой. На передовой мы все подружились, стали одним целым. Понимаем, если будем по отдельности, то нас могут сломать. Даже сейчас мое тело – здесь, голова – там. Каждый день звоню, волнуюсь за ребят.

Я видел многое, но, слава богу, не пришлось переживать гибель товарищей, это нас обошло стороной. В моем взводе потерь не было, и хочется верить, что не будет.

– Вы сказали, что видели многое на передовой. Что имеете в виду?

– Порой я вытаскивал людей, которые подорвались на мине. Сейчас рассказываю и размышляю: «Как я это сделал? Почему именно я? Почему не отправил другого человека?» Тогда я ни о чем не думал. Объявили по рации, что ребята ехали и взорвались, и я вместе с товарищами поспешил на подмогу. Нам выделили машину, мы поехали. Один из наших ребят был уже мертв, двоим мы с медиками оказали первую помощь, погрузили их и отвезли в больницу. Надеюсь, они выжили, хотя ранения были серьезные.

– Вы ведь тоже получили ранение. Когда и как это произошло?

– Этот день не забыть, была красивая дата – 23.03.23. Солнечная погода, все было хорошо, спокойно. Сейчас я бы назвал это затишьем перед бурей. Начался минометный, а за ним – артиллерийский обстрел. Я находился с ребятами в помещении в полной амуниции. Рядом упала первая мина, окна посыпались, стекла полетели внутрь здания. Осколок мины влетел под чашечку колена, но я этого даже не заметил. Мы выбежали на улицу, так как в доме было опасно находиться. Спустились в блиндаж и попали под обстрел. Я получил переломы, растяжения. Была порвана щека, руки сразу опухли. Света не было, он сразу отрубился.

Все продолжалось минут десять. Слышу, по рации спрашивают, у кого есть увечья. Ребята сообщили обо мне. Хотя обстрел еще продолжался, ко мне примчались медики. Считаю, что награды нужно давать именно им. Врачи осмотрели меня, сделали обезболивающие уколы и подготовили машину для госпитализации. Водитель тоже молодец, быстро сориентировался, не мешкал. Меня достаточно быстро вывезли.

Фото из семейного архива

Мы поехали в город в больницу. На следующий день сообщили, что оперировать меня будут в другом месте. Увезли в город Североморск Мурманской области. Предупредили, что там холодно, снег еще лежит, выдали теплые вещи. Только когда я переодевался, увидел под коленом шрам, застывшую кровь, подошел к медикам, мне сделали рентген и обнаружили осколок. Обследование показало, что он не порезал мышцы, не повредил кость. Я даже не успел заметить, врачи мне его тут же вытащили и наложили повязку, потому что нужно было уезжать. На тот момент у меня уже был гипс на руке и ноге. Операцию делали на руку, дважды. Палец пока не работает, сказали, что разработается, и одна нога хромает. Сейчас продолжаю лечение, езжу в Казанский военный госпиталь. Меня отправили в отпуск по ранению на 45 дней, осталась половина времени.

«Как мне от такого счастья теперь уснуть?»

– Как вы переживали расставание с близкими?

– Поначалу было тяжело, но потом постепенно привык. Общаться и звонить было небезопасно, поэтому изредка отправлял сообщение: «Жив. Здоров. Как у вас дела?» Но когда оказался в госпитале, с семьей связывался каждый день.

– Как прошла ваша долгожданная встреча?

– Узнав, что меня отпускают домой, сказал жене, что задержусь еще на неделю. Хотел, чтобы мой приезд стал сюрпризом. Заказал такси. В три часа ночи был в Казани на проспекте Победы, купил в ларьке букет для супруги, через полчаса был у дверей дома. Звоню на телефон – трубку не берут, звоню в домофон – на этот раз жена ответила. Она чуть с ума не сошла от радости (смеется).

Захожу в комнату к детям. У меня два сына – девятилетний Камиль и семилетний Эмиль. Они спали. Я поцеловал одного, второго, обнял. Не проснулись. К этому времени супруга уже накрыла на стол, мы с ней пошли на кухню. Вдруг младший сын подозвал маму, она подошла. Я не подхожу, подслушиваю. Сынишка говорит: «Мне сон приснился, как будто отец вернулся». Тут же вскакивает старший и добавляет: «Представляете, мне тоже такое приснилось!» Я уже не сдержался, обоих обнял. Было шесть часов утра. Я хотел спать, потому что замотался, был на ногах почти сутки, предложил лечь всем вместе. А Камиль восклицает: «Как мне от такого счастья теперь уснуть?!» (Смеется.)

Фото из семейного архива

Скажу одно: мы победим

– Во время службы вы чувствовали поддержку семьи, близких друзей?

– До того как меня забрали по мобилизации, я вел свой бизнес, занимался ремонтом сотовых телефонов. Из-за этого мой позывной – Электроник. Жена продолжила работу в сервисе, обращалась к моим товарищам за помощью. В финансовом вопросе у нас в семье все в порядке, кредит я успел закрыть до отъезда.

Если и просил помощи, то не для себя, не для своей семьи, а для своего взвода, подразделения. Мой близкий знакомый Марсель сильно меня поддерживал. Собирал «гуманитарку» в Казани. Таких людей очень много. Спасибо огромное всем неравнодушным! Многое мы передали бойцам, которые находились в худших условиях по сравнению с нашими.

– Как проводите отпуск?

– Я люблю свою малую родину и скучал по ней, по нашей природе. Когда приехал домой, жадно вдыхал казанский воздух, радовался тихому ночному городу. Было радостно наблюдать за обычными машинами, которые едут не для выполнения боевой задачи, а по своим делам.

В связи с состоянием здоровья я чаще сижу дома, зато ко мне часто приезжают гости. До мобилизации активно занимался спортом, последние два года посещал фитнес-центр, плавал. Каждую субботу собирались с друзьями в Пестрецах на пробежку, участвовал в «Гонке героев». Люблю адреналин, прыгал с парашютом.

– Скоро вернетесь обратно?

– Конечно. Как меня здесь ждали родные, так же меня ждут и товарищи. Мы не контрактники. У мобилизованных нет окончания срока службы. Мы будем на передовой до того времени, пока СВО не закончится.

– Продолжите фразу: «Я там, потому что…»

– Потому что так должно было случиться. Потому что необходимо защищать Родину. Веру в лучшее дает семья, родственники, друзья, коллеги. Я не стал избегать мобилизации, чтобы дети гордились мной, и они гордятся.

За каждого из нас молится вся страна. Поэтому нас всех бережет Бог. Пусть эта защита будет с нами всегда. Всего рассказать я не вправе, но скажу одно: мы победим.

Материал предоставлен Люцией Сиразиевой