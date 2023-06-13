Мобилизованный татарстанец успел жениться во время отпуска

В Дрожжановском районе Казани прошла необычная свадьба – женихом стал военнослужащий Динар, который приехал домой в краткосрочный отпуск из зоны проведения военной спецоперации, сообщает «Родной край».

Молодоженов поздравил глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он пожелал семье благополучия, гармонии в семейных отношениях, скорого воссоединения и счастливого будущего.

Динар находится в зоне проведения спецоперации с осени прошлого года. Молодая невеста Снежена несколько месяцев ждала его, не зная, что в отпуске возлюбленный сделает ей предложение. Церемония бракосочетания прошла просто, без особого торжества, но для молодых супругов это не имеет значения.

Фото: «Родной край»

В ближайшее время Динар снова отправится на передовую уже в новом качестве – главы семьи.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил ввести двухнедельный отпуск раз в полгода для участников СВО.