Мобилизованный татарин с Сахалина ищет родственников в Татарстане

Житель города Корсаков Сахалинской области по имени Роман Якупов ищет родственников в Татарстане – с этой просьбой он обратился в региональную национально-культурную автономию татар.

«Мой прадед Якупов Гимальдин Ибнеевич жил в деревне под Казанью, точное название деревни сказать не могу, – рассказал Роман Якупов. – А мой дед – Рашид Гимальдинович, родился в Сочи, куда в свое время отправили на службу его отца. Сейчас я сам живу в Корсакове, семья моя находится в Мариуполе, дед основал наш клан там».

Роман Якупов – мобилизованный, через несколько дней он готовится отправиться в зону проведения военной спецоперации. Всем близким, в том числе тем, кто сейчас живет в Татарстане, он передал привет. «С вашей поддержкой мы победим обязательно. Главное, что вы рядом», – сказал он.

Частичную мобилизацию в России проводили с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина. Для службы в зоне СВО призвали более 300 тыс. резервистов.