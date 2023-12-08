Мобилизованный из РТ: «Я не представляю, кто кроме Путина мог бы руководить страной»

22-летний Данила Абрамовиз Набережных Челнов был мобилизован 26 октября. Младший лейтенант считает, что Владимир Путин единственный, кто может руководить страной в это не простое для всех время.

«Я не представляю, кто еще, кроме Владимира Владимировича, мог бы занимать такую высокую должность и руководить страной в эти тяжелые времена. У него больше всех опыта, больше всех мыслей, а в той ситуации, которая сейчас происходит, кто еще может занять его место?», – говорит боец СВО.

Сейчас Данила Абрамов находится в отпуске, он дома, в Набережных Челнах. До мобилизации он работал в ЧОП менеджером безопасности. В период срочной службы в армии служил в парашютно-десантных войсках в Рязани.

После окончания СВО он пока планов не строит, говорит, что время покажет, но признается, что хотел бы продолжить службы в рядах российской армии.