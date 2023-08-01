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Общество 1 августа 2023 13:12

Мобилизованный из Лениногорска отправится после отпуска на СВО на автомобиле «Нива»

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Мобилизованный из Лениногорска отправится после отпуска на СВО на автомобиле «Нива»
Фото: © tatarstan.er.ru

Мобилизованному бойцу из Лениногорска с позывным «Бабай» вручили ключи от автомобиля «Шевроле Нива». На нем воин отправится после краткосрочного отпуска в зону проведения спецоперации.

Как сообщила руководитель депутатских групп партии «Единая Россия» Гульфира Рафикова, автомобиль приобрели при участии администрации города, индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций.

«Лениногорцы неравнодушны к судьбе земляков, поэтому активно помогают собирать гуманитарную помощь», – рассказала Рафикова. Она также добавила, что в ближайшее время из Лениногорска состоится отправка многотонного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Сам мобилизованный, который служит на передовой разведчиком, сообщил, что в зоне СВО в настоящее время есть острая необходимость в антидроновом ружье. «Это я озвучил на встрече с мэром города Рягатом Хусаиновым. Везу ребятам письма от их родителей, жен и детей, одежду», – рассказал «Бабай».

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#спецоперация на Украине
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