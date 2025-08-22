Мобилизованный из Арска: «Со смертью можно договориться, главное – не бояться ее»

Динар остался без ноги после тяжелого ранения. Вернувшись домой, он решил приближать победу в тылу. Стал примером для многих благодаря своей целеустремленности и силе духа. Теперь он спортсмен, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Арском районе и студент вуза. О своем боевом опыте, страхе и договоре со смертью он рассказал «Татар-информу».





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

Три недели назад Динар Абдуллин вернулся домой из госпиталя, где проходил лечение после тяжелого ранения Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Анализируешь и понимаешь, что меня к войне давно жизнь готовила»

Динару Абдуллину 35 лет, родом он из Арского района. Три недели назад он вернулся домой из госпиталя, где проходил лечение после тяжелого ранения. Он потерял ногу, подорвавшись на мине в зоне СВО. Динар почти три года был на передовой и нисколько не жалеет о том, что пошел в военкомат и попросил его мобилизовать. Даже став инвалидом, духом он не падает. Он вообще не из тех людей, кто впадает в отчаяние, – это стало понятно и во время нашей беседы. Он рассказал свою историю, о том, как боролся со страхом, договаривался со смертью и вернулся домой живым, полным новых идей и больших планов.

«Все началось, когда меня пригласили в военкомат сверить военный билет. Там у меня состоялась беседа с военкомом, после которой я решил податься в добровольцы. Так как началась мобилизация, меня отправили на фронт как мобилизованного. Я еще летом думал об этом, когда формировались батальоны “Алга” и “Тимер”. Я тянул, тянул, а тут обстоятельства сами подтолкнули», – рассказывает Динар.

До мобилизации он собирал металлоконструкции, часто ездил в командировки. В его портфолио работа на космодроме «Восточный», в Пскове на завод «Титан». Со своей командой он собирал и павильоны выставочного центра «Казань Экспо».

«Кстати, потом, во время мобилизации, я жил как раз в том корпусе на “Казань Экспо”, который собирал. Случайности не случайны. Порой анализируешь свою жизнь и понимаешь, что тебя к войне давно все обстоятельства готовили», – рассуждает ветеран.

«Во время мобилизации я жил как раз в том корпусе на «Казань Экспо», который собирал. Случайности не случайны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Со дня мобилизации до отправки на первое боевое задание прошло восемь месяцев»

Позывной Динара – Браво, дали ему его еще в учебном центре.

«К нам приехали артисты, выступали, старались, а ребята как-то неуверенно аплодировали, сидели с унылыми лицами, как на партийном слете. Я встал и начал кричать: “Браво!” Вот так и приклеилось за мной. У меня и служба вся так прошла, на браво», – рассказывает Динар.

По распределению его отправили служить в 621-й отдельный гаубичный дивизион.

«Я ушел неслужившим – срочную службу не проходил, поэтому поначалу был рядовым, меня назначили на должность снарядного – в мои обязанности входило носить снаряды. Потом я научился сам наводить и стрелять, стал наводчиком, нравилось мне это дело. Домой вернулся уже сержантом, старшим наводчиком орудия», – поделился боец.

2 ноября эшелон с мобилизованными отправился из Казани к месту службы, вспоминает он.

«Мы долгое время пробыли на границе новых территорий. Со дня мобилизации до отправки на первое боевое задание прошло восемь месяцев. В апреле нас прикомандировали к 15-й мотострелковой бригаде “Черные гусары”, мы стали их артой. Их девиз: “Хочешь мира – готовься к войне”», – рассказывает он.

«Срочную службу не проходил, поэтому поначалу был рядовым, меня назначили на должность снарядного – в мои обязанности входило носить снаряды» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тогда мы первый раз ощутили на себе, что смерть совсем близко»

Подразделения отправили под Сватово, это был июнь 2023 года. Тогда российские военные отражали атаку украинских штурмовиков.

«Это была наша первая задача. Тогда намечалось пресловутое контрнаступление. Мы стояли там три месяца, нам удалось отодвинуть линию фронта. Потом нас сменила группировка войск Z, а нас отправили в Кременной лес. Было сложно, но обошлось без потерь. Тогда мы первый раз ощутили на себе, что смерть совсем близко», – вспоминает Браво.

«Всю службу мне везло», – говорит Динар, несмотря на потерянную ногу.

В деталях он не стал рассказывать о том, как шли бои.

«Я не знаю, как мы остались живы. После того, как нас вывели оттуда, были тактические учения. После этого нас отправили под Авдеевку. Тогда мы пошли в наступление. 10 октября в 5 утра объявили залп из всех орудий. Позже мы взяли город. Приятно, когда едешь и видишь наши флаги на освобожденных территориях. Понимаешь, что этот населенный пункт ты взял, и другой ты взял, и еще другой взял. Это большая гордость, это бодрит дух, и от этого еще больше гордишься нашей Российской армией», – поделился ветеран.

Динар пока еще не женился, но это у него в планах. Говорит, что пообещал себе – обзаведется семьей и детьми, если вернется живым.

«По артиллерии, как правило, бьют до последнего. Все бьют и бьют, падает рядом постоянно. Когда мы в последний раз попали под обстрел, я смотрел наверх и говорил: “Дай мне домой съездить в отпуск, я бы женился”. В такие моменты начинаешь договариваться со смертью, и с ней, кстати, можно договориться. Главное, не показывать, что ты ее боишься. В Авдеевке с нами были ребята, которые были настроены пессимистично, они первыми погибли или оказались ранены. Мы с товарищем, позывной его Котик, пришли к выводу – если ты боишься, то ты на себя беду накликаешь. Он погиб, когда бояться стал. Он сам мне признался в этом незадолго до гибели. Я ему напомнил, что нельзя бояться, а он ответил: “Я знаю, но от этого еще страшнее становится”. Бояться он стал после случая, когда к ним в кузов залетел дрон – залетел и не взорвался. Может быть, для кого-то такой случай будет знаком, что все хорошо, что тебе везет, а его, наоборот, подкосило. Погиб он, когда нас отправили на новую точку за Авдеевкой. Мы окопались, встали, разгружали боекомплект, нас засекли, начали по нам работать. Мы забежали в блиндаж, который еще не доделали, а там стоял бетонный столб – снаряд попал в него, и осколок отлетел в Котика», – вспоминает Динар.

У бойца своя философия смерти. Он пережил множество обстрелов, разных ситуаций, когда выживал чудом, но все равно оказался сильнее любого своего, даже самого сильного страха. Как говорят многие бойцы: «Только дурак не боится», главное – справиться со своим страхом. Вот и он каждый раз справлялся. Закрывал собой товарищей, которым было сложнее побороть эмоции, успокаивал их и порой рисковал собой ради других. Просто он знал, что нельзя поддаваться на уловки «костлявой».

«Во время одного обстрела мой сослуживец забился в окоп, и его начало сильно трясти. Я рефлекторно закрыл его собой. Я не хотел геройствовать, просто так вышло. Я ему говорю: “Мне тоже страшно, а представь – тебе страшно и мне страшно, так ведь все бояться начнут, и начнется паника. Кто-то один хотя бы должен виду не подавать”. Я тогда думал: “Боженька, ты же видишь все, я ведь закрыл его, искренне уберечь хотел. Может быть, в другой раз и ты меня защитишь?”», – поделился Динар своими рассуждениями.

«Только дурак не боится», главное – справиться со своим страхом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Печально не то, что я ногу потерял, а что война для меня закончилась»

Динар в разговоре много раз упоминал Бога, но признается, что не относит себя ни к мусульманам, ни к православным.

«Я и намаз могу прочитать и перекреститься. В окопах нет атеистов, вы же знаете. К нам часто батюшки приезжали, они абсолютно одинаково ко всем относились. Поддерживали нас, приободряли. Наверное, я больше агностик, но я знаю, что наверху над нами кто-то есть. Имени его я не знаю, но я искренне верю, что он помогает», – говорит Динар.

Служба на передовой для Динара закончилась 4 апреля этого года – он наступил на мину и потерял ногу.

«Это произошло ровно в 10.30 утра. Тогда мы были на Каховском направлении. Могу назвать это форс-мажором. Это было в трех метрах от блиндажа, там постоянно ходили люди – она не срабатывала, следов, что ее с дрона сбросили или подкинули, не было. Похоже, просто “подснежник”. Мы заехали туда в феврале, а лесополки эти взяли еще в конце октября. Видимо, зимой механизм мины замерз, а тут как раз прошли дожди, он оттаял и сработал. Главное огорчение для меня было не в том, что я ногу потерял, а в том, что война для меня закончилась. Не было какой-то истерии, боли вообще не чувствовал. Мне еще вторую ногу посекло осколками, тоже мог бы ее потерять, меня спас напашник на бронежилете, иначе артерию бы задело и меня бы не спасли», – рассказывает он.

Бойца эвакуировали, отправили в госпиталь. Он пережил череду операций, а затем стал ждать, когда для него сделают протез. Прошло три недели, он пока привыкает к своей новой ноге, пока ходит на костылях, хотя и без них справляется неплохо.

За первые две недели дома он успел записаться в волейбольную команду, поступить в университет, стать председателем Ассоциации ветеранов СВО в Арском районе.

Помогает во всех начинаниях ему его социальный координатор от фонда «Защитники Отечества» Алина Латыпова. Она рассказывает своему подопечному обо всех льготах, проектах для ветеранов и просто морально поддерживает в трудные минуты.

Динар с первых дней после возвращения домой решил – раз не может быть на передовой, будет помогать в тылу.

«Я пошел на собрание Ассоциации ветеранов СВО Арского района, там как раз выбирали председателя. Все проголосовали за меня. Теперь будем работать. Ветераны обычно не приходят сами, чтобы решить свои вопросы. На них надо выходить, спрашивать, предлагать помощь. Работы много. Мой социальный координатор Алина Ильдаровна – большая молодец, вся бумажная работа по Ассоциации на ней, она мой секретарь. Иногда мне кажется, что это я ее помощник», – смеется он.

Динар – настоящий герой своего Отечества, мужественный и скромный, преданный сын своей Родины Фото: из личного архива Динара Абдуллина

«Я играл в волейбол в школе, но в таком формате в играх еще не участвовал»

Волейбольная команда, в которой он стал игроком, состоит из ветеранов СВО. Спортсмены будут играть сидя – у кого-то из них нет одной ноги, у кого-то обеих.

«Я играл в волейбол в школе, участвовал в соревнованиях, но в таком формате в играх еще не участвовал. Мы будем играть, сидя на полу. Нужно будет держать руки наготове, чтобы отбить мяч. Ноги задействовать нельзя. Надо шустрить», – объяснил Браво.

Хотел он подать заявку и на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», но один из критериев отбора – наличие высшего образования, которого у Динара нет. Поэтому он поступил в вуз, выбрал специализацию «агроинженерия» в Аграрном университете.

Времени печалиться у Динара нет. По собственному признанию, потеряв ногу, он стал как будто еще сильнее, чем раньше. Перед ним открылась огромная масса возможностей, которые он не собирается упускать. Только в конце беседы выяснилось, что он имеет награды за подвиги на передовой, но Динар попросил не писать об этом. Сказал, что для него это личное, говорить на публику о них он не хочет. Мы с уважением приняли эту позицию. Динар – настоящий герой своего Отечества, мужественный и скромный, преданный сын своей Родины.