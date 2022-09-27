Мобилизованные в Альметьевске получат базовые наборы с вещами первой необходимости

В Альметьевске для призванных в рамках частичной мобилизации граждан занялись подбором и комплектованием базовых наборов, в которых будут вещи первой необходимости. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Глава отметил, что власти страны полностью одевают, обувают мобилизованных, выдают им вооружение. «Но есть еще бытовые вещи — спальные мешки, рюкзаки для переноски личных вещей, термобелье и многое другое», — отметил глава.

Вместе с общественными организациями и спонсорами в городе идет комплектование таких наборов. «В ближайшее время нам удастся ими обзавестись для того, чтобы ребят провожать не с пустыми руками, обеспечивая их в первую очередь бытовыми потребностями», — сказал градоначальник.

Также в администрацию города сейчас часто обращаются обычные жители и предприниматели, выражая желание помочь ребятам, которые в рамках частичной мобилизации уже находятся на выполнении задач, а также тем, кто собирается отправиться на сборный пункт.

«Работа ведется, в нее мы вовлекли депутатский корпус, возглавляет ее Вячеслав Колотовкин. Организуется сбор средств. Все желающие помочь могут написать мне в комментариях либо в Отдел по работе с предпринимателями, если вы — бизнесмен», — пояснил Нагуманов.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».