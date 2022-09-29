Мобилизованные татарстанцы смогут вернуть деньги за все виды билетов на электрички

Мобилизованные татарстанцы могут вернуть без дополнительных сборов и платежей разовые и абонементные билеты на пригородные поезда, неиспользованные из-за призыва на военную службу, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Чтобы вернуть неиспользованный билет и получить деньги, нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, повесткой или мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт», – пояснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что возврату подлежат проездные документы, оформленные в билетных кассах или поездах, через билетопечатающие автоматы и с помощью мобильных приложений.

Кроме того, вернуть можно и билеты на поезда дальнего следования, приобретенные в кассах пригородной пассажирской компании.