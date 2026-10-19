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В Казани увековечили память Вероники Тушновой
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От Загитовой до Меган Фокс: что стоит за трендом на губы уточкой
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Шакиров Рафар МирзануровичДиректор Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре
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Валиева идет к Тутберидзе с Трусовой: уживутся ли две звезды в «Хрустальном»Снова в «Хрустальном»: почему возвращение Камилы Валиевой к Тутберидзе становится главным испытанием для Трусовой
Камила Валиева неожиданно возвращается к Этери Тутберидзе, совершив главный камбэк года в российском фигурном катании. «ТИ-Спорт» разбирается, почему 20-летняя фигуристка покинула Соколовскую, как она будет заново выстраивать карьеру после всех испытаний и сможет ли ужиться на одном льду с триумфально вернувшейся Александрой Трусовой.
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От опытов в химии до карьеры в СИБУРе: в Казани проходит «Менделеевская смена»«Менделеевская смена» познакомит с нефтехимией почти 2,9 тыс. казанских учащихся
В Казани школьники смогут самостоятельно создать полимерный композит с магнитными свойствами, познакомиться с виртуальным Дмитрием Менделеевым и узнать, как устроено современное нефтехимическое производство. Такие занятия проходят в рамках федерального проекта СИБУРа «Менделеевская смена», который стартовал 12 октября.
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«Не витать в облаках»: Магдеев призвал IT-парк приблизить разработки к жизниМагдеев раскритиковал айтишников за работу над цифровизацией общественного транспорта Челнов
Три процента погрешности при подсчете пассажиров в автобусах стали поводом для принципиального разговора на деловом понедельнике в мэрии Набережных Челнов. Мэр Наиль Магдеев призвал IT-парк не ограничиваться перспективными разработками, а активнее внедрять их в работу муниципальных предприятий, исполкома и городских служб.
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Отель или музей: что ждет усадьбу Стахеевых в Нижнекамске за полмиллиардаНачать реставрацию исторического здания под Нижнекамском рассчитывают весной 2027 года
У усадьбы Стахеевых в поселке Красный Ключ Нижнекамского района появился инвестор. Предварительная стоимость реставрации оценивается минимум в 500 млн рублей. О планах восстановить особняк конца XIX века и определить его будущее назначение мэр Нижнекамска Радмир Беляев рассказал на деловом понедельнике.
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Татарстан стал вторым среди регионов России по развитию науки и технологийНа первую десятку регионов РФ приходится 69% объема инновационной продукции страны
Татарстан сохранил второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов России по итогам 2025 года. Согласно исследованию РИА Новости, республика набрала 73,2 балла.
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«Рубин» опозорился со «Спартаком»: Артига уже отвечает на вопросы об отставкеАртига в ауте: как «Спартак» подсветил все проблемы «Рубина» при испанце
К одиннадцатому туру РПЛ казанский «Рубин» подходил в напряженном состоянии, всему виной – серия ничьих и недавнее сокрушительное поражение в Кубке от «Оренбурга» 1:4. А тут еще надо было не просто реабилитироваться, а делать это на выезде против «Спартака». Что не получилось у Франка Артиги в Москве – в материале «ТИ-Спорта».
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Субсидии на конюшни и спрос на кумыс: что нужно для развития коневодства
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ДжейПи Нил не покорил «Москвич»: как «Стрела-Ак Барс» проиграла финал «Динамо»
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Открыть Индию заново: как складывалось представление России и Запада об индийцах
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Я побывала на могиле Равиля Бухараева. После Казани мой путь лежал в Амман
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«Смерть – не ужас, а встреча с Богом»: батюшка о родительских субботах
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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов об отцах и отцовстве
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В ДОСААФ РТ напомнили начинающим водителям о правилах езды осенью
Юрист Манько напомнил о правилах уведомления налоговой об иностранных счетах
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
Как работает казанский центр оформления на военную службу по контракту «Батыр»19 октября 2026 10 фото
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