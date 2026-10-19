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17:56 В Казани 21 сентября пройдет День правовой помощи
17:52 В Казани открылась фотовыставка Рамиля Гали «Доблесть ратная и трудовая»
17:43 Команда Татарстана победила на слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт»
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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17:29 Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»
17:18 Минстрой России направит 543 млрд рублей на нацпроект «Инфраструктура для жизни»
17:00 Пожилая челнинка отсудила у магазина 650 тыс. за перелом бедра
16:59 Видеокорреспондент «Татар-информа» стала призером конкурса «Многоликая Россия»
16:43 В Челнах мобильные комплексы будут следить за соблюдением ПДД
16:12 Каким бензином выгоднее заправляться: АИ-92 или АИ-95
16:08 Как сэкономить на покупках — советы экономиста
15:50 Татарстанцу, который облил санитайзером спящую жену и поджег, вынесли приговор
15:47 Неопрятность и хвастовство: что отталкивает жительниц Казани на первом свидании
15:29 «Бывает желание все бросить»: Руслан Кираметдинов рассказал о творческом кризисе
15:27 Экс-ведущий «Вестей» Михаил Пономарев умер в возрасте 57 лет
15:24 Бывший мэр Бугульмы Линар Закиров сыграл сотрудника ДПС в сериале «Вор в загоне»
15:20 Плоскогубцы вместо ромашки: Рузиль Минекаев узнал, что у него снова родится сын
15:12 Участники Kazan Digital Week посетят КАМАЗ, «Алабуга Политех» и Иннополис
15:07 Взорвавших ночью петарду во дворе в Челнах ищет полиция
15:03 Полузащитник «Динамо» рассказал о премиальных после победы над ЦСКА
14:55 В РТ пройдет конкурс «Родной язык – душа народа» для начинающих писателей
14:39 Рособрнадзор объявил предостережение казанскому вузу
14:33 Политолог Самонкин предрек массовые беспорядки в 11 странах Европы
14:09 В центре «Батыр» в Казани рассказали о наборе медиков по спецконтракту
13:59 В Казани открыли мемориальную доску поэтессе Веронике Тушновой
13:56 Минниханов назначил Лапина вице-премьером Татарстана
13:48 Госсовет РТ направит обращение Мишустину о потенциально опасных собаках
13:34 Госсовет РТ начнет контролировать исполнение концессионных соглашений
13:29 Глава пункта отбора рассказал, в какие войска по контракту можно попасть из РТ
13:22 В Татарстане учредят почетное звание «Заслуженный судебный пристав по РТ»
13:20 Сегодня завершается голосование за финалистов конкурса «А у нас на грядке...»
13:18 Валиева попытается получить нейтральный статус после возвращения к Тутберидзе
13:14 В Татарстане определят установку нестационарных торговых точек на частных землях
13:11 Матерого уголовника, зарезавшего мужчину в Татарстане, поймали росгвардейцы
13:11 25% жителей РТ ждут ухода китайских авто с рынка при возвращении мировых марок
13:01 В КФУ пройдут «Хаковские чтения» к 100-летию Вахита Хакова
12:46 В Казани поймали серийного вора денег и вещей из автомобилей
12:39 Глава пункта отбора рассказал, почему контракт с Минобороны лучше заключать в РТ
12:28 Минуллина: 90% частных инвестиций Татарстана приходятся на 10 районов
12:05 «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Ильдуса Шагиева
11:58 В Казани автоинспекторы поймали 13-летнюю школьницу на питбайке
11:58 Инвестиционные уполномоченные получат шанс выступить перед Миннихановым
11:54 В мэрии Казани призвали увеличить в 2,5 раза мощность снегоплавильных пунктов
11:48 Филолог Козловская выделила три типа самоидентификации скуфов
11:46 В Закамье планируют построить центр обработки данных за 15 млрд рублей
11:44 В Казани за 2026 год ввели 8 новых социальных объектов
11:40 В Казани назначили нового помощника мэра
11:34 Гаррет Джонстон дал лекцию для инвестиционных уполномоченных Татарстана
11:32 Форум «Диалог культур: Россия – исламский мир» впервые пройдет в Казани
11:29 Проект бюджета РТ на 2027 год принят в первом чтении с дефицитом 8,5 млрд рублей
11:28 Вице-премьер Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу
Ещё новости
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17:59 На КАМАЗе в Набережных Челнах стартовал осенний трудовой проект для студотрядов
17:47 Ирада Аюпова: Дома культуры должны передавать традиции и язык будущим поколениям
17:39 Минниханов провел заседания Совбеза и антитеррористической комиссии Татарстана
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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16:39 В Татарстане подвели итоги XVII Всероссийского конкурса «Многоликая Россия»
15:59 Вышел новый сезон сериала «На краю» о вовлечении подростков в кибермошенничество
15:37 В Татарстане капитально отремонтировали 11 зданий судебных участков в 2026 году
15:17 УФНС Татарстана проведет бесплатный вебинар по имущественным налогам и НДФЛ
15:16 Эксперты Татарстана обсудили роль гражданского просвещения в системе образования
14:38 Команда РТ впервые за 12 лет выиграла окружной слет поисковиков «Никто не забыт»
14:21 В Казани пройдет литературно-музыкальный вечер к 75-летию Равиля Бухараева
14:11 Более 510 га сельхозземель в Елабужском районе РТ переведут в другие категории
14:10 Предприниматели РТ смогут побороться за премию «Предприниматель года» – 2026
13:37 В Аксубаевском районе после реконструкции открыли мечеть «Йолдыз»
13:09 Семейный экофестиваль «Зеленая ярмарка 2.0» посетили более 250 челнинцев
13:07 Госсовет РТ принял в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов
12:49 Более 300 участников собрал первый зональный тур фестиваля работающей молодежи
12:40 Трое татарстанцев стали победителями конкурса «Папа года – 2026»
12:16 В КФУ пройдет конференция к 100-летию академика Диляры Тумашевой
11:15 В Казани пройдет очный этап фестиваля-конкурса «Голоса Победы»
11:12 В Бугульме отправили на срочную службу первых осенних призывников
10:53 В России создали более 15,8 тыс. домовых чатов в «Максе»
10:19 В Татарстане избрали пять мировых судей
09:44 Более 100 школьников России приняли участие в космической смене в Казани
09:36 «Макс» запустил рекомендации каналов на основе интересов пользователей
09:20 Татарстанцы смогут принять участие в X Конгрессе наставников России
08:41 На реставрацию усадьбы Стахеевых под Нижнекамском потребуется 500 млн рублей
08:16 Нижнекамский район заключил соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Татарстана
12:33 Труженица тыла Гульсум Хасанзянова из Казани отмечает столетний юбилей
18:22 В Арском районе Татарстана восстанавливают лесополосу у Казанки
16:30 Бавлинские школьники проверили знания об истории родного края
12:29 В программу «Наш двор» на 2027 год включили 240 дворов в четырех районах РТ
11:34 Минниханов обсудил с Зяббаровым уборку подсолнечника и кукурузы в Татарстане
11:01 Труженица тыла Фердаусь Сайфутдинова из Казани отмечает 95-летие
10:47 Минниханов поздравил татарстанцев с наступающими праздниками
18:01 КГМУ планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями Индии
17:59 В Заинском районе обсудили создание ассоциации ветеранов СВО
17:48 В селе Танайка в сквере Памяти установят мемориал в виде раскрытой книги
17:15 КГМУ и Университет имени Доктора Патила подписали соглашение о сотрудничестве
15:30 В Бугульме передали награды семьям военнослужащих
14:57 Проект «Заповедный Татарстан» завершится ярмаркой вакансий в ТЦ «Мега»
14:54 Ларионова рассказала о лауреатах премии «Герои Нашего Времени» в Татарстане
14:37 Более 150 заявок подано с начала октября на премию «Герои Нашего Времени» в РТ
14:29 В Татарстане обсудили взаимодействие с Роскадастром в рамках нового закона
14:17 В РТ выберут лучший пример использования татарского маркетинга
12:54 Фестиваль «Наше время – Безнең заман» стартовал в Набережных Челнах
12:31 Национальный музей Татарстана проведет фестиваль редких экскурсий
11:57 В Казани капитально ремонтируют Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша
10:31 Проект педагога из Татарстана занял третье место премии «Евразия»
10:08 В Куюках участник СВО после ранения планирует открыть бизнес по ремонту квартир
09:31 Для детей-сирот Татарстана приобретут 87 квартир почти на 395 млн рублей
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