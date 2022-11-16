Мобилизованные через госуслуги смогут пожаловаться на задержки выплат

Через портал госуслуг теперь мобилизованные и члены их семей смогут сообщить о задержках выплат, сообщает Минцифры России в своем телеграм-канале. Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот.

Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей, уточняет министерство. Чтобы направить обращение, необходимо зайти на

«Госуслуги» под своей учетной записью, проверить данные, указать, в каком регионе мобилизовали военнослужащего и описать проблему. Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Денежное довольствие граждан, которые попали под частичную мобилизацию, должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц.