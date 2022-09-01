МО: Российские военные завершают уничтожение диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС

Вооруженные силы России завершают уничтожение диверсионной группы, которая предприняла попытку захватить Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

«В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы», — говорится в сообщении.

Диверсанты, находившиеся в трех километрах от станции, были обнаружены росгвардейцами в 6.20 в районе Каховского водохранилища. Сообщалось, что численность группировки достигает 60 человек.

Подразделения Росгвардии позднее были усилены военнослужащими ВС России и вертолетами армейской авиации.

Напомним, сегодня в Запорожье прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии. Планируется, что специалисты изучат обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили от националистов ЛНР, а также большую часть территории Донецкой народной республики.