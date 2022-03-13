МО России: Военные освободили мирных жителей и монахов, взятых в заложники националистами

Российские военные освободили около 300 граждан и монахов, которых боевики нацбатальона «Айдар» держали в заложниках в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре (село Никольское). Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что боевики оборудовали огневые позиции прямо на территории православного монастыря, передает ТАСС.

«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны», — доложил Конашенков, подчеркнув, что заложники и строения не пострадали.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Всего на сегодняшний день российская армия уничтожила 3,6 тыс. военных объектов на Украине, доложил представитель Минобороны.