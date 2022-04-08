МО России: Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья

Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли украинские военные из района Доброполья, которое находится в 45 км юго-западнее города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских Вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города», — рассказали в ведомстве.

Ракеты «Точка-У» (ее обломки были найдены в районе железнодорожного вокзала) применяют только украинские военные. В Минобороны РФ заявили, что целью удара в Краматорске являлся срыв массового выезда мирных горожан, чтобы использовать их как живой щит для обороны позиций украинских военных.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.