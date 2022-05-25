news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
25 мая 2022  13:01

МО РФ: В Запорожье уничтожен цех завода по выпуску двигателей для боевой авиации Украины

news_top_970_100

Российские военные высокоточными ракетами морского и воздушного базирования поразили производственные цеха завода по производству двигателей для самолетов ВСУ «Мотор сич» в Запорожье. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС. 

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода „Мотор сич“, выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказал генерал-майор. 

Он добавил, что около железнодорожной станции Покровское были также поражены подразделения резерва ВСУ, которые направлялись в Донбасс в качестве подкрепления. Также, по словам Конашенкова, в Николаевской области был сбит украинский вертолет МИ-8 и 11 беспилотников.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве основных целей он назвал защиту мирных граждан, денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее власти Запорожской области заявили, что возьмут курс на присоединение к России. 

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100