МО РФ: В Запорожье уничтожен цех завода по выпуску двигателей для боевой авиации Украины

Российские военные высокоточными ракетами морского и воздушного базирования поразили производственные цеха завода по производству двигателей для самолетов ВСУ «Мотор сич» в Запорожье. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода „Мотор сич“, выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказал генерал-майор.

Он добавил, что около железнодорожной станции Покровское были также поражены подразделения резерва ВСУ, которые направлялись в Донбасс в качестве подкрепления. Также, по словам Конашенкова, в Николаевской области был сбит украинский вертолет МИ-8 и 11 беспилотников.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве основных целей он назвал защиту мирных граждан, денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее власти Запорожской области заявили, что возьмут курс на присоединение к России.