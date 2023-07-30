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МО РФ сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления по трем направлениям
ВСУ продолжают безуспешные попытки наступать на Южнодонецком, Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщают в Минобороны России.
Отмечается, что на Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника. Также на Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.
На Краснолиманском направлении отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
За сутки российские военные уничтожили до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, отметили в министерстве.
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