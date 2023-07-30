news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 июля 2023 10:27

МО РФ сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления по трем направлениям

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ВСУ продолжают безуспешные попытки наступать на Южнодонецком, Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщают в Минобороны России.

Отмечается, что на Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника. Также на Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

На Краснолиманском направлении отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

За сутки российские военные уничтожили до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, отметили в министерстве.

#минобороны рф #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное