«Многозадачность» стала самым нежелательным словом в резюме в 2026 году

Российские рекрутеры стали внимательнее изучать резюме соискателей на фоне снижения острого кадрового дефицита. Специалисты по подбору персонала назвали формулировки и ошибки, которые вызывают у них недоверие и могут повлиять на решение о найме. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали 1 тыс. представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех федеральных округов России, сообщает «ugra-news.ru».

За год доля работодателей, которых ничто не раздражает в резюме, сократилась с 64% до 53%. При этом число рекрутеров, недовольных конкретными словами и выражениями, выросло с 22% до 37%. Еще 5% опрошенных признались, что из-за ошибок в резюме сразу отказываются рассматривать кандидатуру.

Самым раздражающим словом в резюме в 2026 году стала «многозадачность» – ее отметили 21% участников опроса. На втором месте оказалась «стрессоустойчивость» с 15% голосов. Далее следуют «ответственность» (14%) и «коммуникабельность» (12%). В пятерку наиболее нежелательных формулировок также вошли «легкообучаемость» и просьба не звонить – их назвали по 9% респондентов.

Больше всего работодателей раздражает неграмотность соискателей: на нее указали 55% опрошенных рекрутеров. Формулировка «зарплата по договоренности» вызывает недовольство у 18%, незаполненные разделы резюме – у 17%, шаблонные сопроводительные письма – у 10%.

Еще 3% HR-специалистов считают невнимательными кандидатов, которые откликаются на вакансии с работой в офисе, но указывают в резюме, что рассчитывают трудиться удаленно. Два процента рекрутеров сообщили, что не станут разбираться в отраслевых сокращениях и аббревиатурах, если не понимают их значения.

В SuperJob рекомендуют соискателям внимательно заполнять резюме, заменять общие характеристики конкретными примерами рабочих задач и достижений, а перед отправкой проверять текст на ошибки.