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Ру Тат
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Официальная хроника
12 июня 2022  08:30

«Многовековые традиции патриотизма»: Путин поздравил Минниханова с Днем России

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Глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем России.   

«Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение. И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее», — написал Путин. 

Он пожелал Рустаму Минниханову всего самого доброго.

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