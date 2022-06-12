«Многовековые традиции патриотизма»: Путин поздравил Минниханова с Днем России

Глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем России.

«Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение. И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее», — написал Путин.

Он пожелал Рустаму Минниханову всего самого доброго.