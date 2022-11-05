Многотысячный марш за мирное разрешение конфликта на Украине прошел в Риме

В Италии десятки тысяч человек приняли участие в шествии «Европа за мир», требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров. По данным римской полиции, количество участников достигло 30 тысяч человек.

Часть демонстрантов, по свидетельству корреспондента РИА Новости, выступает против новых поставок вооружения на Украину. Эти активисты пришли на площадь с плакатами и растяжками «Диалог, а не оружие» и «Да переговорам, нет поставкам».

Солидарность с украинским народом теперь выражается не в желании увеличить военную помощь, а в стремлении к скорейшему началу мирных переговоров и прекращению огня. Протестующие высказывают недовольство тем, что эскалация конфликта отражается на жителях всего мира и на всеобщем подорожании жизни. «Война должна быть остановлена немедленно», — говорилось в сообщении оргкомитета до начала акции.