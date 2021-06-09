Строить кампусы и театры: в Нижнекамске обсудили удержание кадров в Камской агломерации

В Нижнекамске под руководством главы города Айдара Метшина подведены итоги стратегических сессий по привлечению и удержанию рабочих кадров в Камской агломерации. В работе сессии, прошедшей в режиме видеоконференции, приняли участие член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте РТ Галина Маштакова, первый заместитель руководителя исполкома муниципалитета Радмир Беляев и другие спикеры.

Стратегические сессии проходили на протяжении трех месяцев. В них принимали участие руководители и представители градообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, строительных, образовательных, медицинских организаций, жилищно-коммунального и сельскохозяйственного сектора.

Было сформировано восемь групп (по отраслям), в каждой из них определен ответственный. Участники каждой группы выявили основные проблемы, определили главные цели по привлечению и удержанию персонала в Камской агломерации и предложили свои пути решения проблем.

В частности, в сфере ЖКХ отсутствует полноценная система подготовки кадров, для всех отраслей характерен низкий престиж рабочих профессий, во многих сферах экономики у персонала низкий уровень заработной платы. От участников сессий поступило немало интересных предложений, с которыми ознакомился Айдар Метшин.

Участники предложили разработать комплексную программу по жилью, совершенствовать инфраструктуру (строить новые объекты — бассейны, театры, выставочные залы, спортивные объекты), возводить кампусы, лаборатории и общежития, развивать сферы досуга и увлечений.

Участники сессии также предложили на базе музыкального колледжа создать Многопрофильный центр креативных инициатив, где будут обучать востребованным творческим профессиям выпускников Нижнекамска и других городов республики.

Через месяц участники восьми групп должны представить свои окончательные предложения на согласование команде Нижнекамска под руководством мэра. «Затем решения, которые можно реализовать на нашем муниципальном уровне, будут приняты в работу», — отметил Радмир Беляев.

По информации пресс-служба главы Нижнекамского района, Галина Маштакова и Айдар Метшин согласовали следующую видеоконференцию, которая состоится 8 июля. Участникам будущего мероприятия необходимо продумать возможную стратегию действий до 2024 года. Впоследствии предложения включат в общую стратегию развития и удержания человеческого капитала Камской агломерации.

В Центра по развитию и поддержке бизнеса Нижнекамска отмечают, что потребность в кадрах на территории Нижнекамского района постоянно растет. В 2021 году в различные сферы Нижнекамска и района необходимо привлечь почти 2,6 тыс. работников. В 2022 году прогнозная потребность составляет 1,8 тыс., в 2023-м — 1,7 тыс., в 2024-м — 1,2 тыс., а в 2025-м потребуется около тысячи человек. В первую очередь необходимы квалифицированные кадры рабочих профессий.