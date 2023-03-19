«Многообразие традиций и начало весны»: казанцы отметили праздник «Науруз»

На территории Казанского ипподрома прошел республиканский праздник «Науруз», который ознаменует начало нового года у тюркских и иранских народов. В этот день азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки и турки представили многообразие своих национальных традиций, кухню и творческие номера. В этом году к празднику присоединились и якуты и тувинцы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На главной сцене выступили коллективы национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана.

Также прошел конкурс на лучший плов — казанцы попробовали блюда и проголосовали за лучшего мастера и рецепт. Победителю был вручен приз — казан. На празднике гости познакомились с одним из главных блюд праздника — сумаляком из пророщенных зерен пшеницы.

«На одной площадке Науруз празднуют двенадцать национальных культурных объединений. Для нас самое ценное, что казанцы полюбили этот праздник. Он в свое время был утерян и пришел к нам через создание Ассамблеи народов Татарстана. Мы ввели в Науруз и татарскую составную, грачиную кашу — „карга боткасы“ из семи круп. Вообще считалось, что вороны и грачи приносят весну на своих крыльях. Это любимая площадка тех, кто приходит ежегодно на ипподром, многообразие традиций, начало весны у мусульманских стран являются частью культурной жизни города. У него есть перспективы», — рассказал директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что в этом году Казань обратилась к Ассамблее народов России с инициативой придать казанскому празднику федеральный статус. По его словам, это решение исторически правильное, поскольку праздник для Татарстана исконно родной.

«По масштабам это один из крупнейших Наурузов, который проходит в стране. Это повод собирать на площадке Татарстана лидеров национально-культурных объединений народов», – сказал Ирек Шарипов, отметив, что главная изюминка праздника — фестиваль, где широко представлена кухня народов. В планах ввести в традиционное мероприятие конные скачки и сорвевнования по борьбе корэш.



В рамках праздника состоялся конкурс красоты и таланта «Науруз гузэлэ». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрировали лучшие представительницы национальных общин. Также прошел конкурс «Науруз батыры» и чемпионат среди национально-культурных автономий по хоккею в валенках.

«Праздник плова — самый ожидаемый для всех народов, веками идут споры, чей плов вкуснее. Уже пять лет подряд таджикский плов был финалистом, в этом году узбеки пообещали организаторам, что именно они изготовят самый вкусный плов», — рассказал Шарипов.

Рядом традиционно расположились домики, где каждый представитель своих общин показал колоритную гастрономическую культуру своего народа и достопримечательности.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К примеру, в Иране принято накрывать скатертью стол и расставлять на нем разные предметы, поэтому

обязательно в домах перед Наурузом на стол кладут семь предметов, которые начинаются на букву «С».

Каждый предмет имеет свой символ, его кладут в честь семи ангелов и начала нового года. На столе обязательно должен быть чеснок — символ здоровья, также кладут уксус — символ терпения и долголетия, красное яблоко — символ красоты, монеты — символ богатства.

«Сам Науруз пришел к нам из Ирана, празднику насчитывается более двух тысяч лет, наши обычаи по сей день имеют древние корни. Праздновался он в древние времена более 53 дней, сейчас в Иране празднуют 13 дней, в других странах поменьше, но все равно готовятся к этому празднику задолго», — рассказал консул генерального консульства Ирана в Казани Масуд Моллаи.

Он отметил, что в это время иранцы начинают убираться в своих домах, поскольку не принято, чтобы к празднику было что-то грязное, рваное, считается, что если что-то будет испорченным или грязным, ангелы в этот дом не спустятся, и год будет нехорошим.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Туркменистан представил гостям обереги из верблюжьей шерсти и талисман для младенцев «аладжа» с надписью «долгих лет тебе, мой малыш». По поверьям, они спасают от сглаза и нечистой силы и важно их приобретать именно в новый год. Также были показаны первые в мире книги про туркменских алабаев и национальные головные уборы — мужская тюбетейка бёрк и шапка из овечьей шкуры тельпек.

Председатель Молодежной Национально-культурной автономии туркмен Татарстана Назар Аттаев рассказал, что в республики обучаются шесть тысяч иностранных студентов из Туркменистана.

«Сейчас студентов очень много. Вместе мы делаем праздник — готовим на сегодняшний день плов, радуем гостей своей программой. В нашей стране любой зашедший в дом — желанный гость, которому положено угощение», —

сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, в день весны в Туркменистане устанавливают большие качели. «По нашим поверьям, если человек три раза покачается на них, то снимаются все грехи. На улицах зажигают костры. Люди прыгают семь раз через один костер. А наши женщины готовят национальное блюдо „семеле“, для узбеков и казахов это „сумаля“, оно восстанавливает силы и дарит бодрость, утраченную за зиму», — отметил он.

Турецкий домик угощал гостей сладостями, а также представлял одежду времен Османской империи — султана Сулеймана и обмундирование солдат. В Турции праздник весны отмечается не так ярко: все в основном выходят на посевные работы, сажают цветы и обустраивают сады.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рядом расположился домик представителей Афганистана. Из родных краев в столицу Татарстана были привезены ручные работы, к примеру, карта Афганистана, ковры для намаза, старинная турка для кофе и древний утюг на углях.

Также здесь можно было увидеть традиционные сандалии или туфли с острыми либо загнутыми вверх носами — пайзор.

Башкиры подготовили изделия народных промыслов — это и нагрудные украшения, и расписная деревянная посуда. Студия декоративно-прикладного искусства представили куклы ручной работы и разные вещи, украшенные в технике кожаная мозаика.