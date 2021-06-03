Крипта епископа и рожок для младенцев: что показали Терентьеву в музее старообрядцев

Первый официальный музей старообрядцев в России

Музей старообрядчества открылся в Казани в декабре 2020 года. На официальное открытие приезжал Президент РТ Рустам Минниханов, при поддержке которого ведется возрождение храмов старообрядцев Татарстана.

Сегодня в России работают только три музея посвященные старообрядцам. Два неофициальных расположены в Ростове-на-Дону и Новосибирске. Татарстанский музей на сегодняшний день является первым официальным музеем, который посвящен старообрядческой церкви.

Территория музея разбита на три зала. В первом размещены экспонаты посвященные истории раскола русской церкви в 17 веке и крипта Казанско-Вятского епископа Петра, книги начала и середины 17 века. Во втором зале размещена информация об Арском кладбище и захоронениях старообрядцев, казанских купцах и меценатах. Третий зал представляет из себя зону для конференций и еще несколько экспонатов, в том числе редкий сохранившийся рожок для причастия младенцев. Общая площадь музея составляет 400 кв метров.

Для Александра Терентьева организовали специальную экскурсию по музею, которую провел Роман Царевский. Замруководителю Аппарата Президента РТ рассказали о редких книгах начала и середины 17 века, древних иконах, крипте, где похоронены епископ Иоасаф (Зеленкин) и настоятель казанского старообрядческого храма Петра. Причем крипта стала открыта только после строительства музея. В аналое рядом с криптой хранятся четки в 103 деления и книга с церковнославянскими молитвами с обложкой из кожи и дерева, которая весит порядка 10 кг.

Также замруководителю Аппарата Президента РТ расскали о купцах и меценатах Казани, среди которых были Шамовы, Федосеевы, Печниковы и Свечниковы. Также экскурсовод рассказал о карте Арского кладбища, где благодаря работе страрообрядцев отмечены захоронения старообрядцев, две часовни и сторожка.

«Здесь хранится рожок для причастия младенцев с молитвой «Бог милует и питает младенцев». Известно, что такой рожок есть в музее Московского Кремля, у нас и в Чистопольском музее. У нас он в самом лучшем состоянии», – отметила Царевский.

«Сейчас нам помогают как никогда»

После экскурсии Терентьев вручил благодарственные грамоты за участие в открытии и организации музея от руководства аппарата Президента РТ отцу Геннадию Четвергову и хранителю музея Роману Царевскому.

«На сегодняшний день старообрядцы вовлечены в общественную жизнь города и республики, являются неотъемлемой частью религиозной жизни РТ. К счастью в Татарстане у представителей конфессий нет вопросов друг к другу и многообразие религий в республике — это наше богатство. Время отчуждения друг от друга прошло и теперь все представители религий в республике живут дружно и мирно общаются», — сказал Терентьев.

Первым вручили награду отцу Геннадию Четвергову.

«Вся моя сознательная жизнь посвящена реставрации храма, восстановление здесь жизни и службы. Раньше мы и не мечтали, что нам передадут два храма. Пошло такое веяние и справедливость стала восстанавливаться. Теперь мы можем показать все наши экспонаты людям», — отметил отец Геннадий.

Терентьев выразил благодарность Роману Царевскому не только за работу над музеем, но и за благоустройству старообрядческих некрополей и местам связанным с историей старообрядчества.

«Все началось с увлечения своей собственной историей. Потом мне становилось интереснее и хотелось, чтобы восторжествовала справедливость. Было горько и обидно за тех людей, которых перемолол 20-й век, от памяти которых ничего не осталось», — поделился Роман Четвергов.

Хранитель отметил, что помогали в становлении музея сотрудники библиотеки имени Лобачевского, архивные работники и краеведы Казани.

«Большая благодарность правительству республики, аппарату Президента РТ и лично Рустаму Нургалиевичу, потому что как сейчас нам никогда не помогали», — подчеркнул Четвергов.

Иконка в подарок и будущие конференции в музее

После награждения преосвященный епископ Казанско-Вятский Евфимий (Дубинов) подарил Терентьеву книгу фотографий «Хранители» и иконку старообрядческого святого Аввакума.

«Музей будет работать не только хранилищем выставочных экспонатов, но и местом для проведения заседаний и конференций. Возможно одну из них мы начнем готовить уже в этом году», — добавил Евфимий.

В будущем музей планируют включить в экскурсионный туристический маршрут по Казани при содействии Госкомитета РТ по туризму.

«Мы надеемся, что те духовные и культурные богатства, которые хранятся в старообрядчестве, откроют для горожан наши духовные ценности и традиции. Всегда старообрядцы были активными людьми не только в церковной, но и городской жизни, и вкладывали в город свои силы», — подытожил настоятель кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви отец Роман.