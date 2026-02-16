Многонациональная народная деревня в Высокогорском районе откроется к Сабантую

В деревне Дубьязы Высокогорского района Татарстана создается новый туристический объект – многонациональная народная деревня. Он будет состоять из нескольких дворов, в каждом из которых можно будет познакомиться с обычаями и традициями разных народов. Открытым для гостей его планируют сделать к празднованию Сабантуя. Об этом «Татар-информу» рассказала автор проекта Юлия Денисова.

«На сегодняшний день в деревне практически построены пять объектов. Полностью проект планируем завершить в течение двух лет, однако туристы его смогут посетить, начиная с грядущего лета. Рассчитываем на дату празднования Сабантуя», – заявила собеседница агентства.

В многонациональной деревне расположатся большая конюшня, мельница, столярная мастерская, кузница, дома с большой русской печкой, бани и многое другое.

Впервые посмотреть на новый объект можно будет на праздновании Масленицы 22 февраля, так как площадка празднования находится рядом. Однако домики будут еще недоступны, так как там идут строительные работы.