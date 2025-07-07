«Многоликий джаз продолжает звучать в тысячелетнем Кремле»

Долгожданный летний open-air-фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» открыл новый XIX сезон. Как прошел первый день праздника джаза, читайте в репортаже «Татар-информа».





Ольга Скепнер

Фото: © Эмилио Гонсалес

Абсолютный микс и Евгений Маргулис

В Казани прошел первый концерт XIX сезона «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Прошлый сезон отгремел на Пушечном дворе, и отгремел «мощно», как отметила сама Ольга Скепнер. Сезон завершился выступлением Алексея Чумакова. Предъюбилейный сезон решили провести во дворе Присутственных мест, и эти перемены связаны только с пожеланиями президента фестиваля джаза, самой Скепнер. В этом главная особенность фестиваля – его авторский характер.

Уже традиционно, в самой «многоликой», джазовой манере был собран лайнап XIX сезона. В программе семь больших концертов: Gayana, LRK Trio, Фарид Аскеров, Marimba Plus, Ruden Jazz Trio, София Ацбеха Негга, Трио Алексея Подымкина, Эрик Холматов и группа QASCAD, Nikolay Moiseenko Project. Ни один год не обходится без хедлайнера, и в этом году сезон под звуки блюза закроет заслуженный артист России Евгений Маргулис.

«Разумеется есть один традиционный концерт в мейнстримном направлении. Будут концерты, которые полностью отдаются, например, жанру босанова. Будет абсолютный микс, как, например, это потрясающее трио, в котором очень много авторской музыки», – рассказала журналистам автор фестиваля. А это потрясающее трио – LRK.

Игнат Кравцов Фото: © Эмилио Гонсалес

Из Италии в Казань

Трио джазменов – это пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов. «Самое экспортируемое российское джаз-трио» приехало в осеннюю Казань из Италии.

«Сегодня будет звучать оригинальная, авторская музыка, сочиненная каждым из нас», – рассказал Ревнюк.

Их музыка – это сочетание русской традиции и европейского звучания, а исполнение – яркое, динамичное и очень эмоциональное путешествие. Между самими исполнителями на сцене происходит невероятная химия. Первая композиция «Morning» – игривый диалог клавиш и ударных, «под ногами» которых стелется дорожка, мощенная басовыми струнами. Уж не разум ли с чувством ведут этот диалог?

Евгений Лебедев Фото: © Эмилио Гонсалес

Джаз-бэнд также анонсировал скорый выход неназванного альбома, который был записан с симфоническим оркестром. И здесь кроется еще одна фишка проекта X Live – это коллаборации. Один сет в этот вечер они исполнили вместе с певицей Gayana.

Поп-соул-певица Gayana знакома российскому зрителю по проекту «Голос», в котором она участвовала в 2012 году (команда Пелагеи). В финал девушка не попала, но записала фит с Полиной Гагариной и выпустила уже четыре сольных альбома. Поклонники исполнительницы отмечают мелодизм Гаяны и ее сценические образы.

Gayana Фото: © Эмилио Гонсалес

«Казань в принципе джазовый город»

В этом году Казань встретила фестиваль непогодой, но уют все равно удался. Организаторы подготовили дождевики, под круглой башней разливали бесплатные лимонады от генспонсора «ФСК» со вкусами «Джаз», «Блюз» и «Фьюжн». Для тех, кто пришел на концерт без пары, саркастичный ведущий разыграл парные билеты на выступление саксофониста Николая Моисеенко (выступит 7 августа в рамках фестиваля).

«Казань в принципе джазовый город, потому что отсюда очень много джазовых музыкантов, музыкантов мирового уровня», – рассуждал Антон Ревнюк в разговоре с журналистами. И его словам вторят плакаты рядом со сценой. У Казани есть своя джазовая история, и она непременно связана с именем джазмена Олега Лундстрема. В будущем году исполнится 110 лет со дня рождения классика советского джаза, и это не единственный юбилей, который смогут отметить любители музыкальных импровизаций.

Антон Ревнюк Фото: © Эмилио Гонсалес

«Для меня этот сезон уже как будто прозвучал, потому что сейчас я занимаюсь программой следующего фестиваля, и душой я уже немножко там. Впереди грядет юбилей – 20 лет фестивалю», – рассказала Скепнер.

Чем же юбилейный фестиваль удивит своих гостей? «При всем уважении Филипп Киркоров, например, здесь неуместен», – отшутилась Скепнер. «Я давно хочу, чтобы Лёня Агутин здесь спел, но эта площадка для него не рентабельна, потому что сегодня Агутин собирает стадионы. Я знаю хорошо его команду, у него внутри джазовые музыканты».

Возможно, когда-нибудь и Агутин выступит на сцене «Джаза в Кремле», но будет это не скоро. Джазовая культура не собирает стадионы.

«Не надо к этому стремиться. Нужна камерность», – добавила Скепнер.

Фото: © Эмилио Гонсалес

На протяжении следующих двух месяцев каждую неделю казанцев будет ждать огромное разнообразие музыкальных форм и звучаний. А уже 10 июля певец Фарид Аскеров и Ruden Jazz Trio вновь наполнят сердце Казани джазом.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Реклама. ИП Борисова О. Л.