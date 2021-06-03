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Ру Тат
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3 июня 2021  21:08
Эльза Кузнецова

Многоквартирный жилой дом в Арске получил заключение о соответствии

Многоквартирный жилой дом в Арске получил заключение о соответствии
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Многоквартирный жилой дом в Арске по адресу: улица Союзная, 8, получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Многоквартирный дом — Г-образное с техническим этажом и холодным чердаком — состоит из четырех этажей, на которых расположены жилые квартиры. Высота каждого этажа составляет три метра. На первом этаже располагаются квартиры, комната уборочного инвентаря. Лестничные клетки оборудованы подъемной платформой для людей с ограниченными возможностями. На техническом этаже расположены электрощитовая, водомерный узел. В него можно войти через отдельный вход с улицы.

Фасады выполнены в едином стилевом и цветовом решении с использованием красного, желтого, серого и зеленого цветов. Наружная отделка стен из пустотелого лицевого керамического кирпича, цоколь — из профлиста. Отделка фасада и характерные особенности жилого дома гармонируют с фасадами существующей и перспективной окружающей застройкой.

В новом доме расположены 44 квартиры. Прилегающая территория к дому оборудована автостоянкой на 11 машино-мест, детскими, игровыми площадками, установлены малые архитектурные формы, урны.

Для маломобильных групп населения и мамам с колясками предусмотрены съезды с соответствующими уклонами. Благоустройство придомовой территории включает озеленение — высажены кустарники и посеяна газонная трава.

#арский район #заключение о соответствии
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