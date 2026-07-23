Многоквартирный дом в Зеленодольске остался без газа из-за халатности ТСЖ

Фото: © пресс-служба Госжилинспекции РТ

Без газа остались 48 квартир в доме № 11 по улице Карла Маркса в Зеленодольске – весь дом. Причиной тому стало халатное отношение руководителя ТСЖ, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

По данным ведомства, с начала 2024 года по жалобам жильцов было проведено шесть проверок, материалы которых неоднократно направлялись в суд. Руководитель ТСЖ систематически срывала проверки, игнорировала судебные заседания и продолжала накапливать административные штрафы. В итоге из-за обрушения дымоотводящих каналов все квартиры дома с газовыми плитами и котлами остались без газа.

«Сейчас газ частично вернули только в первый подъезд, и то лишь для плит. Полное восстановление подачи топлива станет возможным только после того, как специалисты трубопечной службы официально подтвердят безопасность дымоходов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в доме № 32 по улице Малой Петровской в Бугульме без газа остались 20 квартир. Причиной тому стало нарушение герметичности трубопровода на вводе в подъезд.

В доме № 3 по улице Айвазовского в Казани без газа остались 8 квартир. Там, несмотря на соблюдение графика техобслуживания, произошла разгерметизация. Помимо этого, в доме № 70 по улице Шевченко пришлось экстренно перекрывать подачу топлива в целый подъезд на 20 квартир. В этом доме проверка оборудования проводилась в мае текущего года. Несмотря на это, жильцы почувствовали запах газа и его подачу приостановили.

