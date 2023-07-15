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Многоэтажный дом в Менделеевске украсил мурал с заводами
Новый мурал появился на многоэтажном доме по улице Фомина, 15 в Менделеевске. Его концепция — «от прошлого к настоящему». На левой части фасада изображен первый завод, на правой — город химической промышленности с современным оборудованием.
«Получился яркий и красочный мурал, притягивающий взгляды. Жители Менделеевска очень довольны», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
Граффити создали два казанских художника: Алексей Рязанов, известный под ником Merz, и Кирилл Муллин. Автором иллюстрации выступила жительница Менделеевска Лилия.
Этот мурал стал завершающим из пяти запланированных на этот год. Ранее в городе появились «Родина-мать зовет», изображения поэтов и другие рисунки. Все граффити так или иначе связаны с патриотической тематикой. Пять муралов обошлись городу в 5 млн рублей.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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