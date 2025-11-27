Многоэтажки, школа и детсады: в районе Ягодной слободы планируют построить жилой комплекс

Фото: ИС «Общественные обсуждения»

В районе Ягодной слободы в Казани планируется строительство нового жилого комплекса на территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайской, Большой Крыловкой, Коммунаров и Поперечно-Базарной. Проект планировки, размещенный исполкомом Казани, сейчас проходит этап общественных обсуждений.

Значительная часть обновляемой территории будет отведена под высотную жилую застройку – многоэтажные дома появятся на месте существующих частных строений.

Планируют возвести три детских сада общей вместимостью 820 мест и школу на 1,5 тыс. учеников, в структуре которой предусмотрен бассейн. Образовательные объекты займут около 5,5 гектара.

Кроме того, на участке площадью 2,6 гектара планируется разместить гостиничный комплекс, а примерно семь гектаров территории отводится под парковые зоны.

Строительство жилых комплексов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».