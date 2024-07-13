«Многое на кону»: в Казани снимают комедию по сценарию автора «Каникул строгого режима»

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«Я принципиально не хотел снимать малобюджетный фильм»

Восьмой день съемок полнометражной криминальной комедии «Авантюрист» проходил на днях в одном из поселений Пестречинского района. Съемки пришлись на самый пик жары в Татарстане. Но у группы было все, что нужно для работы в полевых условиях: электрогенераторы, караван из актерских вагончиков, оборудованных кондиционерами и душем, выездной кейтеринг с холодильниками и вентиляторами в палатке, где даже латте со льдом наливали и давали горячие обеды на выбор.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Как удалось узнать корреспонденту «Татар-информа», побывавшему на съемочной площадке, киногруппа сборная: москвичи, питерцы, казанцы (в основном выпускники института культуры). Работа организована на таком уровне, который не всякий столичный кинопроект мог бы себе позволить, никакой суеты, криков, все «экологично» в проявлениях — в духе поколения зумеров. Каждый четко выполняет свою работу: линейный продюсер следит за организацией процесса, ассистенты гафера за секунды находят нужный прибор по одному слову и заносят на площадку при смене плана, рабочие технично рихтуют декорацию и элементы дизайна под наблюдением ассистента художника, одно слово второго режиссера по рации — и на площадку доставляются запрошенные напитки.

Каждый знает свою работу Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«В моем случае это просто везение. И деньги нашлись, и специалисты. Самое главное — слаженная команда, никакой нервотрепки нет. Все понимают, что надо делать», — рассказал «ТИ» режиссер-постановщик фильма Ренат Каримов-Сайга, пояснив, что бюджет фильма, на самом деле, не такой большой по московским меркам. Потенциальному спонсору он предложил три разных сценария, и тот остановился на криминальной комедии, увидев в ней коммерческий потенциал.

«Я принципиально не хотел снимать малобюджетный фильм, потому что потом с ним ничего не сделаешь. Это мой первый полнометражный проект, и очень многое на кону. Наш нынешний бюджет небольшой, но он позволяет общими стараниями команды снять фильм на федеральном уровне. Я об этом смело могу сказать», — признался собеседник агентства.

41-летний режиссер и продюсер фильма родился в Набережных Челнах, окончил Камский политехнический институт по специальности «инженер-гидравлик». Мастерство режиссера игрового кино, сценариста и оператора освоил за пять месяцев в казанской киношколе «Точка кино» в 2016 году, в 2018-м окончил актерские курсы на малой родине. На его счету два короткометражных фильма, с которыми Ренат побывал на семи международных кинофестивалях. За фильм «Остазбикә» режиссер получил приз в номинации «Лучший мусульманский фильм из России» на фестивале кино «Ладжвард» в Афганистане в 2020 году.

Оператор-постановщик Константин Шамраев Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

По словам Ренат Сайга, оператора-постановщика – 36-летнего Константина Шамраева он отобрал из семи кандидатов: «Казанские мне не подошли по уровню съемок, потому что неподготовленному специалисту тяжело было бы работать в таких объемах. Костя — отличный оператор, с ним легко работать. Как брат уже практически».

Шамраев родился в Казахстане, с 2019 года работал в восьми кинопроектах, последний из которых — четырехсерийная мелодрама для ТК «Домашний».

«Он сказал, что напишет сценарий за копейки, только снимай!»

Сценарий к фильму «Авантюрист» написал Андрей Румянцев, соавтор комедии «Каникулы строго режима».

«Мы с ним переписывались в соцсетях, а потом сдружились. По-настоящему. Он очень талантливый, сериалы пишет, полные метры, но при этом простой в общении. Его псевдоним — Федор Крестовый. Он предложил мне идею криминальной комедии, а потом прислал часть сценария и сказал, что если я увижу в этом какой-то потенциал, он готов написать его для меня за копейки. Он с пониманием отнесся к тому, что это региональный проект. Примерно два с половиной года у нас ушло, чтобы написать сценарий. Он писал, а я что-то предлагал, добавлял, так родился совместный продукт», — поделился Ренат.

Виктор Михайлов в роли Владимира Романова Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Это история современного парня Владимира Романова, который попадает в серьезную передрягу, одолжив деньги у одного человека и вовремя не отдав, да еще и подставив кредитора. Романова посадили, а в день освобождения прямо на выходе из зоны его встречают люди кредитора. Героя ставят «на счетчик», теперь он должен отдать вдвое больше. Романов обращается к своему брату, нотариусу, с просьбой о помощи.

Яков и Владимир «попали» Фото: из личного архива Анны Невзоровой

После долгих препирательств брат все-таки сдается и рассказывает ему об одной детдомовке, которая работает продавщицей и пока еще не знает о том, что является наследницей огромного состояния. Ее отец, крупный бизнесмен, в конце жизни решил выполнить свой отцовский долг. Но не успел, и нотариус должен был уведомить наследницу о смерти родителя в течение недели. Брат предлагает Романову влюбить в себя девушку за неделю, а он не будет торопиться с уведомлением. План сработал, девушка влюбилась, но о деньгах узнают «криминальные структуры». Герой спасает возлюбленную.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«В итоге кто о богатстве и не мечтал, получает состояние. С одной стороны, история простая, обычная, но то, как это преподнесено и сделано в сценарии, — полный переворот всего. Там все меняется постоянно», — уточнил режиссер-постановщик.

Нафиса Хайруллина в роли Люси Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«Я хотел, чтобы в проекте были не только москвичи, но и наши актеры»

«С профессионалами работать легко! Каст у нас тоже отличный, актеров на главные роли мы выбирали из Москвы, тех, кто имеет опыт в сериалах, фильмах. С ними легче, они знают, как расположена камера, как на нее работать. Эпизодники — в основном казанцы, наши, среди них есть очень хорошие актеры, — пояснил Ренат Сайга. – Мне хотелось, чтобы татарстанские актеры участвовали в проекте. Нафису Хайруллину я видел еще в спектаклях театра Камала, очень понравилась эта актриса. Мы также пригласили Ильнура Гарифуллина из русского ТЮЗа, он играет китайца. У него, кстати, китайские корни. Снимается и актер из Лениногорска Тимур Хайруллин. Состав у нас поистине интернациональный: русские, татары, украинцы, французы, кого только нет!»

Нафиса Хайруллина и Виктор Михайлов перед дублем Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«Ренат написал мне в “Нельзяграм” в апреле с предложением сняться в его фильме в одной из главных ролей. Узнав о сценаристе и об актерах, которые будут сниматься, я сразу согласилась, тем более что Казань не чужой для меня город, – рассказала нам Нафиса Хайруллина. – Отработав первую съемку, увидела, как высококлассно в киногруппе организована работа. В отличие от многих московских проектов, здесь не было бардака, никто ни разу не повысил голоса, каждый четко ведет свой участок работы, все слаженно. После работы не чувствую усталости, как бывало на московских съемках, это, конечно, очень здорово!»

Сергей Бесхлебнов (Яков), Нафиса Хайруллина и их киношные дети Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Кастинг проводился в апреле-мае в Москве. Мужа героини Нафисы, подкаблучника Якова, играет Сергей Бесхлебнов — выпускник ГИТИСа, который к своим 29 годам успел поработать в московском театре «Эрмитаж» и сняться в 15 фильмах. В роли главного героя снимается 38-летний Виктор Михайлов, в его арсенале 19 кинопроектов, где он в основном играет героев-любовников.

В казанской картине также снимаются Ангелина Тихонова, Сергей Мардарь, Виктор Пипа, Тимур Хайруллин, Руслан Январев, Сергей Пиоро, Олег и Виктор Мазуренко. В общей сложности — 15 главных персонажей, 50 эпизодических.

Кадр из фильма «Авантюрист» Фото: из личного архива Анны Невзоровой

«Многие актеры поначалу не хотели сниматься у неизвестного режиссера. Некоторые из них приехали на кастинг просто познакомиться с режиссером. Но в итоге получилось так, что после знакомства никто не сказал “нет”», — поделился Сайга.

«Главное — показать результат, и дело сдвинется с места!»

В команде «Авантюриста» работают 60 человек. Целый департамент занимается отбором локаций. Есть департамент по костюмам, художественный департамент, операторская группа. Когда возникла проблема с локацией для квартиры главного героя, киногруппа отстроила целый павильон.

Как отметил Ренат, если власти Татарстана помогут отстроить ангары под павильоны, они пользовались бы большим спросом у кинопроектов регионов России, поскольку аренда обходилась бы дешевле, чем в Питере и Москве. «В Татарстане можно создать мощную базу для киносъемок. У нас абсолютно все заинтересованы в этом. Главное — показать результат, и дело сдвинется с места», — считает он.

Команда кинокартины «Авантюрист» Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Татарстанские съемки «Авантюриста» прошли в казанском Музее ИЗО, в Музее ретроавтомобилей. «У нас локейшн профессиональный, человек, который этим занимается, очень старается. Вот этот загородный дом из дерева, в котором вы были, – красивый, уютный. Мы хотели показать, как красиво и мирно живет эта семья со своими детьми на контрасте с миром бандитов», — пояснил Ренат.

Дом в пригороде Казани стал локацией для съемок фильма «Авантюрист» Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Над музыкальным оформлением картины работает известный саунд-дизайнер Йусуф Бикчантаев, а группа Gauga с лидером Оскаром Юнусовым выступает в качестве официальной музыкальной группы фильма.

Материал планируют отснять за 26 смен, съемочный период завершится 31 июля.

Прокат фильма планируется не только в России, но и за рубежом. Сейчас идет процесс переговоров. Как пояснил Ренат Сайга, московский актер, сыгравший одну из главных ролей, сказал после просмотра чернового монтажа первых сцен, что обязательно поможет организовать встречу с прокатными компаниями России для дальнейшего продвижения фильма.