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На главную ТИ-Спорт 25 марта 2025 12:33

«Многое будет зависеть от соперника по второму раунду». Плющев о чемпионстве «Трактора»

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«Многое будет зависеть от соперника по второму раунду». Плющев о чемпионстве «Трактора»
Фото: hctraktor.org

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о шансах «Трактора» на Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Трактор» решит свои проблемы в первом раунде против «Адмирала». Посмотрим, на кого они выйдут во втором. Они претендуют на Кубок Гагарина, у них есть большой шанс его завоевать. Многое будет зависеть от соперника по второму раунду», – передает слова Плющева «Матч ТВ».

Напомним, «Трактор» финишировал в регулярном чемпионате на первом месте в таблице Восточной конференции с 96 очками. Стартовая игра с «Адмиралом» в первом раунде плей-офф состоится 27 марта.

Вторым на «Востоке» финишировал «Салават Юлаев», набрав 93 балла. Третье место занял действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» с 90 очками.

#ХК Трактор #кхл #плей-офф КХЛ #кубок гагарина #спорт #хоккей
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