Многодетным семьям в Татарстане предоставлено более 48 тыс. участков

Многодетным семьям в Татарстане предоставлено в общую долевую собственность 48 340 земельных участков, рассказали в Минземимуществе РТ.

По данным на 11 июля, в списки на получение земли внесены 72 149 заявителей. Из них 18 119 проживают в Казани, 9 419 — в Набережных Челнах.

Всего по Татарстану на кадастровый учет поставлено 51 996 участков, из них в столице республики — 8291, в Автограде — 3404.

Кроме того, специалисты ведомства проводят анализ земель, прилегающих к Казани и Набережным Челнам. Такие участки должны быть обеспечены инженерно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой. Таким образом, по мере формирования участков татарстанцы, входящие в списки на их получение, в порядке очереди приглашаются на выбор.

Напомним, 2024 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом семьи, одна из задач — поддержка семей, особенно многодетных.