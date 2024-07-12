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Многодетным семьям в Татарстане предоставлено более 48 тыс. участков
Многодетным семьям в Татарстане предоставлено в общую долевую собственность 48 340 земельных участков, рассказали в Минземимуществе РТ.
По данным на 11 июля, в списки на получение земли внесены 72 149 заявителей. Из них 18 119 проживают в Казани, 9 419 — в Набережных Челнах.
Всего по Татарстану на кадастровый учет поставлено 51 996 участков, из них в столице республики — 8291, в Автограде — 3404.
Кроме того, специалисты ведомства проводят анализ земель, прилегающих к Казани и Набережным Челнам. Такие участки должны быть обеспечены инженерно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой. Таким образом, по мере формирования участков татарстанцы, входящие в списки на их получение, в порядке очереди приглашаются на выбор.
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