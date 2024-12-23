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Общество 23 декабря 2024 13:07

Многодетным семьям в Набережных Челнах начнут выдавать земли в девяти районах

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Многодетным семьям в Набережных Челнах начнут выдавать земли в девяти районах
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многодетные семьи, постоянно проживающие в Набережных Челнах, смогут получать земельные участки, расположенные, помимо Тукаевского района, еще в восьми близлежащих муниципалитетах. Законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ, приняли депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.

«Проектом закона предусмотрена возможность выделять земли семьям с тремя и более детьми из Набережных Челнов в Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском районах», – рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

Предполагается, что принятие закона позволит обеспечить земельными участками более 6 тыс. многодетных семей.

В июне в Земельный кодекс РТ уже были внесены изменения, согласно которым многодетным семьям, постоянно проживающим в городских округах, можно предоставлять земли, расположенные в других муниципалитетах. Для жителей Казани это Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский районы, для Набережных Челнов – Тукаевский район.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#земли многодетным семьям
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