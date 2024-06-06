Многодетным семьям в городах Татарстана предложат земли в близлежащих районах

В Татарстане расширят варианты предоставления земельных участков многодетным семьям. Они смогут получать земли в других муниципальных образованиях. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.

«Максимальное количество не обеспеченных земельными участками многодетных семей числится в городских округах. В настоящее время там существует проблема, связанная с недостатком земельных участков для предоставления этой категории граждан», – рассказал председатель парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Он уточнил, что многодетным семьям, постоянно проживающим в городских округах, можно предоставлять участки, расположенные в других муниципальных образований республики.

Так, казанцы смогут получить земли в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Пестречинском районах. Жителям Набережных Челнов участки будут предоставлены в границах Тукаевского района.

Сначала участки предоставлялись многодетным семьям из свободных земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, были переданы земельные участки, находившиеся в федеральной собственности.