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Многодетным семьям Татарстана предоставили почти 49 тыс. земельных участков
По итогам трех кварталов 2024-го по заявлениям от многодетных граждан на получение участков земли принято решений о включении в списки 72 216 заявителей, в том числе по городу Казани – 18 125, по городу Набережные Челны – 9 429 заявителей.
Как сообщает Минзельимущество РТ, всего в муниципальных районах Татарстана, Казани и Набережных Челнах семьям, имеющим трех и более детей, предоставлен в общую долевую собственность 48 921 земельный участок.
В сентябре 2024 года многодетным семьям в республике было предоставлено 353 земельных участка.
Напомним, что поддержка семей с детьми предусмотрена в России по национальному проекту Демография.
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