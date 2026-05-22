Многодетным семьям продлят единое пособие при небольшом превышении дохода

Многодетные семьи в России смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев даже при незначительном превышении установленного уровня дохода. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Новая норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Коваленко пояснила, что изменения предусматривают продление выплат для многодетных семей в случаях, когда доход превышает установленный норматив, но остается в допустимых пределах. По ее словам, пособие продолжат выплачивать еще в течение года.

Эксперт уточнила, что для сохранения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум более чем на 10%. Размер пособия при этом составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Также Коваленко отметила, что семьям, которым в начале 2026 года отказали в назначении выплаты, после вступления изменений в силу перерасчет проведут автоматически.

Выплата пособия семьям с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».