Многодетным семьям Казани и Челнов выдадут земельные участки в близлежащих районах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит участков для многодетных семей в Казани и Набережных Челнах планируют компенсировать за счет территорий соседних районов, сообщили в Минземимущества Татарстана.

По данным министерства, в республике на сегодняшний день не хватает почти 16,4 тыс. участков.

Для решения проблемы в Татарстане с июня 2024 года вступил в силу закон, позволяющий выдавать участки казанским семьям в пяти пригородных районах, где уже подобраны массивы на 650 га.

Схожая ситуация в Набережных Челнах: с начала этого года местным семьям могут выделять землю из девяти близлежащих районов.

Всего же с начала 2025 года подготовили почти 1,9 тыс. участков. Из них 1,5 тыс. поставили на кадастровый учет, еще 423 – в стадии оформления.

На конец июля более 1,5 тыс. семей получили приглашение на выбор участка, 205 из них уже сделали свой выбор.