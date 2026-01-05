news_header_top
Общество 5 января 2026 16:49

Многодетным родителям могут продлить срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по увеличению продолжительности оплачиваемого больничного для многодетных родителей, ухаживающих за больными детьми. Об этом сообщает «ТАСС».

Соответствующая задача содержится в перечне поручений, озвученных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Необходимость пересмотра норм возникла из-за действующих ограничений: в настоящее время родителям детей младше семи лет оплачивается не более 60 календарных дней больничного в год.

В ходе заседания Совета отмечалось, что для многодетных семей, где дети могут болеть поочередно, этого лимита часто оказывается недостаточно. В связи с этим было предложено сделать для данной категории граждан исключение и увеличить период выплат пособия по временной нетрудоспособности.

