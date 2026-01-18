Многодетным родителям могут добавить 14 дней оплачиваемого отпуска

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многодетным родителям могут предоставить право на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы, сообщил депутат Сергей Миронов. Его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что многодетные работники несут повышенную нагрузку, поэтому должны иметь возможность отдыхать дольше. Фракция «Справедливая Россия» предлагает увеличить для них ежегодный оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней.

По словам Миронова, дополнительный отпуск предлагается предоставлять родителям трех и более детей до достижения старшим ребенком 18 лет. При этом родители смогут использовать его в любое удобное время – полностью или по частям. Парламентарий напомнил, что законопроект уже внесен в Госдуму.

Миронов выразил надежду, что нижняя палата парламента поддержит инициативу в ходе весенней сессии.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».