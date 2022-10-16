Многодетный росгвардеец из Татарстана: «Я вижу в своих детях личности и уважаю их»

О том, как удается совмещать ответственную службу и роль главы большого семейства, «Татар-информу» в День отца рассказал 34-летний сотрудник Росгвардии из Казани Раниль Каюмов.

Раниль Каюмов: «Семья – это удивительное место, где получаешь энергию, силу, стимул, уют, где много детей и куда торопишься со службы» Фото: из личного архива Раниля Каюмова

«Моя большая семья – мой стимул двигаться вперед»

Свою карьеру инструктор по профессиональной подготовке Кремлевского батальона полиции Росгвардии по РТ Раниль Каюмов начал строить в 2012 году. За это время он добился немалых успехов. Шесть лет он был постовым сотрудником полиции батальона по охране резиденции Президента республики. В 2018 году Каюмова перевели на службу в тыл, он получил звание офицера. Опыт сотрудника не остался незамеченным, и вскоре ему предложили стать инструктором по боевой и служебной подготовке для сотрудников Росгвардии.

«Помимо того, что я выучился на юриста, чуть раньше я получил образование педагога. Это сыграло в моей служебной карьере большую роль. Работа мне пришлась очень по душе. Мне нравится проводить для личного состава различные тематические занятия и организовывать обучение молодых сотрудников, передавать им свой накопленный за годы службы опыт. То, что я приношу пользу нашим служащим, делаю вклад в работу нашего ведомства, приносит мне удовольствие и дает толчок к новым достижениям», – рассказывает офицер.

Силы, чтобы постоянно двигаться вперед и достигать успехов на службе, Ранилю Каюмову, по его собственному признанию, дает его большая и крепкая семья.

Дочка еще делает свои первые маленькие шаги. Но даже сейчас уже видно, что из нее вырастет девушка с характером Фото: из личного архива Раниля Каюмова

«Семья у нас большая, мы с женой воспитываем троих детей. Старшему сыну 10 лет, среднему – 7, самая младшая в семье дочка, ей исполнилось два годика. Каждое утро они меня провожают всей семьей. Крепко обнимают, целуют. Семья – это удивительное место, где получаешь энергию, силу, стимул, уют, где много детей и куда торопишься со службы», – рассказал Раниль.

«Жена уверена, что служба Родине – выбор настоящих мужчин»

О большой и дружной семье Раниль мечтал с самого детства. Он рос единственным ребенком в семье и всегда с завистью смотрел на своих сверстников, которые проводили время со своими братьями и сестрами. Обещал себе, что когда женится, в его семье появятся как минимум трое детей.

Каюмов родился в одной из деревень Балтасинского района РТ. Именно там он встретил свою любимую. Алия – так зовут супругу Раниля – приехала погостить в соседнее село. Увидев ее, молодой человек сразу понял, что вот она – та самая и единственная.

Раниль обещал себе, что когда женится, в его семье появятся как минимум трое детей Фото: из личного архива Раниля Каюмова

«Оказалось, что у нас было много общего. Оба недавно сдали экзамены и с нетерпением ждали результатов. Было много общих разговоров о будущей учебе, дальнейших планах. Узнав о зачислении в вузы, мы тут же поспешили поделиться радостной новостью друг с другом. Конечно же, это нас объединило, и мы начали больше общаться и проводить время вместе», – вспоминает офицер.

Пара поженилась сразу после вручения дипломов. Алия пошла работать бухгалтером, а Раниль решил продолжить учебу в аспирантуре и поступил на юридический факультет. Понимая, что теперь он не один, нужно тянуть общий быт и готовиться к рождению детей, он устроился на работу в отдел полиции. К его выбору профессии молодая супруга отнеслась с уважением, признается Раниль.

«Понятно, что такая работа временами может быть напряженной. Но моя жена приняла мое решение пойти на службу с большим уважением. Сказав, что такая профессия, как служба Родине, – выбор настоящих мужчин. Может быть, она тогда боялась меня пускать, но не показывала вида. Сейчас привыкла, отпускает на работу спокойно», – делится с агентством сотрудник Росгвардии.

Силы, чтобы постоянно двигаться вперед и достигать успехов на службе, Ранилю Каюмову дает его большая и крепкая семья Фото: из личного архива Раниля Каюмова

«Я вижу в своих детях личности и уважаю их»

Дети – настоящая гордость в семье Раниля. Ребята постоянно радуют своими успехами и достижениями в школе, дочка еще делает свои первые маленькие шаги. Но даже сейчас уже видно, что из нее вырастет девушка с характером и она даст фору своим братьям, признается глава семьи. Несмотря на напряженный график на службе, все свое свободное время офицер старается посвятить воспитанию детей. Водит их на кружки, секции, делает с ними уроки, играет. Находится время и для активного совместного отдыха и прогулок. Семья часто выезжает на природу и устраивает пикники, ребята рыбачат, готовят еду на костре.

«Хочу отметить, что я стараюсь прививать детям и умения по хозяйству. Мы живем в частном доме, и любые навыки – что-то где-то починить, к примеру, – ребятам могут пригодиться. Я всегда повторяю сыновьям, что мужчина должен уметь все – и в доме убраться, и гвоздь забить, и обед приготовить. Секретов воспитания у меня нет, просто в каждом из детей стараюсь увидеть личность, уважать их желания», – отметил Раниль.

Для детей их папа – настоящий Герой. Каждый раз, когда Раниль возвращается с работы, ребята окружают его и спрашивают, как прошел его день, произошло ли что-нибудь интересное.

Несмотря на напряженный график на службе, все свое свободное время офицер старается посвятить воспитанию детей Фото: из личного архива Раниля Каюмова

«Постоянно спрашивают, а попадались ли нам преступники, удалось ли кого-нибудь сегодня поймать. Конечно же, детям это интересно. Они мной гордятся и всегда рассказывают обо мне своим друзьям и одноклассникам. Пойдут ли они по моим стопам, я пока не знаю. Думаю, что вмешиваться в их выбор профессии я не стану. Они сами должны решить, к какому делу душа лежит. Единственное пожелание будет, чтобы к выбору профессии подходили взвешенно, чтобы впоследствии не разочароваться», – добавил Раниль Каюмов.

Офицер с уверенностью заявляет, что считает себя счастливым человеком, у которого есть все – здоровые родители, дети, любящая и преданная жена.