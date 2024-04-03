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Многодетный отец о своей цели на СВО: «Рано или поздно и сюда долетят»
Житель Высокогорского района Татарстана Андрей Антонов подписал контракт и уже уехал в зону специальной военной операции. Андрей — многодетный отец. Именно по этой причине в 2022 году его не отправили в зону боевых действий, хотя после начала частичной мобилизации он пошел добровольцем и даже проходил обучение несколько недель.
Решение отправиться в зону СВО Андрей принял давно. Пойти на передовую или остаться дома, где четверо детей, — непростой выбор, но все-таки Андрей подписал контракт. По его мнению, сражаться — это и есть забота о детях. Он хочет, чтобы его дети жили в спокойной и мирной стране.
«Я помню те времена, когда боялись терактов. Когда машины, многоэтажные дома взрывали в Москве. А сейчас то же самое, вот тот же самый „Крокус Сити Холл“. Это же все одни и те же люди, что на Украине, что там», — поделился своим пониманием ситуации боец.
«Как вообще можно оставаться в стороне. Вон Белгород бомбят, люди прячутся. Это уже пора заканчивать, рано или поздно и сюда долетят», — сказал контрактник.
Андрей с начала спецоперации не был в стороне, собирал помощь для бойцов и сам отвозил ее на передовую. «Что бояться. Дороги там Россия сделала хорошие. Когда мы в первый раз ездили, дорог вообще не было. А сейчас всё шикарно. Тем более волонтеров прямо на линию соприкосновения никто не пустит», — пояснил он.
Андрей на передовой не был, но видел, как там живут люди. По его мнению, сейчас города, села и деревни преображаются. «Вот как у нас дома, да, вот — профнастил на крыше. Вот там может быть во всей деревне только у председателя такая крыша. У всех шифер. Очень бедно живут. Очень», — заявил он.
«Вот на тему России, патриотизма. Когда мы в феврале 2023 года в первый раз поехали, гуманитарку повезли, мы проезжали соответственно Мариуполь. Как в фильме про войну — ни одного живого здания, ни одного. А сейчас? Красота, фонтаны с подсветкой. Асфальт идеальный, люди довольны, набережную делают», — убежден подписавший контракт татарстанец.
Андрей будет служить на Херсонском направлении. Он сам выбрал воинскую специальность и часть. «Война, стреляют, прилеты, кассеты, ну, ничего, наши ребята с этим борются. Да, страшно. Безусловно страшно. Но работают ребята», — заключил он.
Сейчас Андрей уже в дороге, через пару дней он прибудет в часть.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
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