Многодетный отец из Тюлячей преодолеет 10 тыс. км в велопробеге по России

В Тюлячинском районе РТ состоялся старт велопробега «Все земли России» на самом экологичном транспорте на планете. В путь отправился Сергей Ласков. В своей поездке он хочет показать страну, людей, земли России.

У Сергея уже был опыт в преодолении маршрута в 800 км, а сейчас он решил отправиться во внутри кругосветное путешествие по России. За 365 дней марафонец преодолеет более 10 тыс. км вдоль границ нашей страны.

Маршрут состоит из более 45 крупных городов России. С Тюлячей Сергей Ласков выдвинулся в сторону Арска до Ярославля, протяженность пути составит 1100 км. Далее он возьмет курс на Архангельск и Выборг — 1,4 тыс. км, следом — Курск (1,5 тыс. км), Сочи (1,4 тыс. км), Грозный (1,3 тыс. км) — Махачкала (1 тыс. км) и Казань (1,5 тыс. км).

Сергей — многодетный отец, с самого раннего возраста они с супругой прививают любовь к путешествиям на велосипедах своим детям. Велоспорт легко вписывается в их распорядок дня, отправляясь в магазины, парк, школу или на работу.

«10 тыс. до сих пор не укладывается в голове. Но раз Сергей Евгеньевич себе такой вызов поставил, он его обязательно выполнит. Уникальный человек, спортсмен, многодетный папа. По дороге он будет освещать Россию, всю ее красоту, передавать информацию для печати телевидения, поэтому я прошу с ним быть в постоянном контакте», — прокомментировал глава района Назип Хазипов.

Велосипед полностью подготовлен к поездке, оборудован солнечными батареями для зарядки, полевой кухней. С собой Сергей взял осеннюю и зимнюю одежду. Путь по России он планирует преодолеть за 365 дней.

«Мы хотели бы пожелать, чтобы педали крутились без труда и усталости, неимоверной скорости и оптимизма, незабываемых впечатлений, доброго здоровья и счастья», — звучали пожелания перед отправкой Сергея в путь.