Многодетный отец Артем Кузнецов: «Мы – самые богатые, у нас много счастья»

Артем Кузнецов: «У меня три дочки: старшая Анастасия, средняя Алина и младшая Александра, им сейчас 21, 19 и 11 лет»

Фото: предоставлено Артемом Кузнецовым

«Сказал жене: «Дочки уже есть, давай сына»

Артем Викторович, давайте начнем со знакомства с вашей семьей. Как зовут ваших детей и супругу?

У меня три дочки: старшая Анастасия, средняя Алина и младшая Александра, им сейчас 21, 19 и 11 лет. Супругу зовут Лилия, она домохозяйка.

Почему решили создать большую семью?

Я сам вырос в семье не один, у меня есть младший брат. Супруга – единственный ребенок, но ее родители выросли в многодетных семьях. Вопрос о детях не стоял. Анастасия – наш первенец, родилась по любви. Потом нам захотелось еще детей. Насчет второго ребенка не было никаких сомнений, третьего тоже планировали. Я сына хотел, откровенно говоря. Сказал жене: «Дочки уже есть, давай сына». Мы даже Центр планирования семьи посещали, гинекологов, репродуктологов, но забеременеть больше не получалось. Мы немного расстроились, решили больше не подгадывать мальчика. В итоге третья – тоже дочка. Ну ладно, я уже смирился. Я бы и за четвертым пошел, то есть мы бы пошли. Потому что там, где трое, четвертый уже не даст сложностей. Но супруге врачи запретили рожать, и мы решили не рисковать.

«Я сам вырос в семье не один, у меня есть младший брат. Супруга – единственный ребенок, но ее родители выросли в многодетных семьях» Фото: предоставлено Артемом Кузнецовым

Как на ваш взгляд, достаточно ли мер социальной поддержки получают в нашей стране многодетные семьи?

Меры поддержки больших семей в российских регионах категорически отличаются. Москва – вообще как другое государство, помощи многодетным там очень много. Там многодетной считается семья, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет, а у нас – пока все трое до 18 лет. Как одному исполнилось 19 лет, неважно, какого возраста младшие, то все, семья уже больше не многодетная. В Москве хорошее финансирование, они могут себе позволить поддерживать семьи. У меня друзья туда переехали. Здесь семья многодетной уже не считалась – старшие выросли, лишь младшей еще не исполнилось 18 лет. А в Москве опять льготы получать стали.

В нашей республике для многодетных семей есть три прямых льготы. Это 30-процентная скидка на оплату ЖКУ, но не от всего счета-фактуры, а по счетчикам. Фактически это скидка в пределах 15% от счета-фактуры. Вторая мера поддержки – бесплатный проезд школьников в общественном городском транспорте. Для этого семьи заводят специальную карту, а деньги на нее каждый месяц кладет государство. И третья мера поддержки – субсидии на лекарственные средства для детей до шести лет.

«Меры поддержки больших семей в российских регионах категорически отличаются. Москва – вообще как другое государство, помощи многодетным там очень много» Фото: © «Татар-информ»

А питание в школе как же? А плата за детский сад?

Есть прямые льготы, а есть льготы косвенные. Некоторые муниципальные районы кормят детей из многодетных семей бесплатно, а некоторые – не кормят. Я когда езжу по районам, спрашиваю: «Почему у вас не так, как у соседей?» А мне говорят, что рассчитывают бюджет исходя из средств.

Далее, детей из многодетных семей в садик берут без очереди, как льготников. Когда многодетная семья оформляет на Госуслугах заявление на детский сад, то попадает сразу в верх списка. Если только один ребенок ходит в садик, то мы платим 70% от стоимости, если два ребенка – 50%, а три – 30%. Это скидка не прямая, а косвенная, потому что если дети в детский сад не ходят, то семьи ее не получают.

В большинстве муниципальных районов сейчас сделали так, что многодетная семья не платит налог на один объект недвижимости. Кроме того, есть еще материнский капитал. В 2024 году за первого ребенка планируют платить более 600 тыс. рублей, а за второго – более 800 тыс. Если так посчитать, то почти 1,5 млн рублей можно будет оформить на ипотеку, это уже серьезная цифра.

«Многодетные семьи ждут земли по 5-7 лет, а нуждающиеся семьи квартиры – по 20 лет»

Еще же земли многодетным дают?

С землей сейчас не все так просто. Я, к примеру, многодетный с 2012 года. Встал в очередь и фактически в течение года получил участок – земля была, нам сразу ее раздали. А сейчас люди ждут по 5-7 лет, и перспектив практически нет. Землю дают только нуждающимся, а не всем многодетным. Поставили дополнительные фильтры: если тебе досталась по наследству от дедушки земля где-нибудь в Агрызе или Апастове, то в Казани она уже не положена. Я всегда возмущался этим обстоятельством, это ненормально. Но, к сожалению, наши депутаты посчитали, что это будет правильно.

Кроме того, в крупных городах – в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске – практически нигде нет инфраструктуры. Газ туда провести дорого, есть только электричество. Сетевая компания – молодцы, им нужно отдать должное, практически все наши территории электрифицировали. Пиши заявление – и тебе подключат. Но, как вы знаете, год назад российские депутаты приняли закон, по которому стоимость подключения к электрическим сетям выросла в 80 раз, а в этом году с июля – в 100 раз. Раньше мы платили 550 рублей, сейчас – 55 тыс. рублей.

«У нас есть региональная программа «Жилищный сертификат» по улучшению жилищных условий для семей с пятью детьми и более» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие меры поддержки в части улучшения жилищных условий есть для семей, где родители воспитывают пятерых детей?

У нас есть региональная программа «Жилищный сертификат» по улучшению жилищных условий для семей с пятью детьми и более. В чем она заключается? Предположим, вы – многодетная семья, у вас пять детей и маленькая квартира в 50 кв. метров. Норматив составляет 18 «квадратов» на одного члена семьи. Если сосчитать, то на папу, маму и пятерых детей должна быть квартира более 100 «квадратов». Государство ставит вас в очередь как нуждающихся в улучшении жилищных условий. И когда подходит ваша очередь, старую квартиру у вас государство забирает на свои нужды, а вам дает новую по нормативам. Причем очень часто жилье бывает больше по размерам, чем положено.

Но и здесь есть проблема. Я стал вникать в вопрос и выяснил, что в 2015-2016 годах в очереди стояло 900 семей, при этом жилье получали около 30 семей в год. Нетрудно посчитать, что квартиру в такой очереди реально получаешь через 20 лет. И то в том случае, если твои старшие дети не создали свои семьи. Но ведь это – полный бред, ведь старшие дети, скорее всего, уже создадут свои семьи к этому времени. Соответственно, семья вылетает из очереди. Так хитрит государство.

Около четырех лет назад ввели дополнительный ценз, что семья должна быть нуждающейся, малоимущей. Если ты не малоимущий, получаешь чуть больше прожиточного минимума, то из очереди вылетаешь. У нас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 13,3 тыс. рублей. Если эту цифру умножить на всех членов семьи, то получается приличная сумма. В очереди из 900 семей осталось 600. Сейчас жилье получают 12-15 семей в год, а остальные стоят в очереди. Нетрудно посчитать, как растянулась очередь.

Перспективы получить квартиру у семей практически нет. Я разговаривал на эту тему с министром строительства. Посчитал, что нам нужно порядка 3 млрд рублей, чтобы полностью закрыть эту очередь и не позориться перед людьми. Мы им обещаем квартиру, но через 20 лет. Ситуация, на мой взгляд, неправильная, ненормальная. Если бы мы сейчас нашли эти деньги и закрыли всю очередь, дали бы всем квартиры, то по мере поступления новых семей, у которых пять детей и больше и они нуждающиеся, мы бы давали эти квартиры в течение года-двух, что является разумным сроком. Но пока у наших семей, к большому сожалению, вот такой квест.

«Как я уже отметил, жилье является очень серьезной проблемой. На втором месте – материальное состояние семей. К сожалению, цены растут, а доходы не повышаются» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«68% опрошенных женщин боятся, что не прокормят детей»

Еще с какими проблемами обращаются к вам многодетные?

Как я уже отметил, жилье является очень серьезной проблемой. На втором месте – материальное состояние семей. К сожалению, цены растут, а доходы не повышаются. Не все же у нас предприниматели и бизнесмены. А чтобы быть успешным бизнесменом, это тоже надо постараться.

Еще есть проблема с летним отдыхом детей, с лагерями. Мы, многодетные, не имеем никаких льгот на отправку в лагеря детишек, за исключением малоимущих семей. Если у тебя доход даже на 100 рублей в месяц больше, чем порог, то мы не попадаем под многие льготы.

А так-то мы, многодетные семьи, не жалуемся. Мы – самые богатые, у нас много детишек, много нашего счастья. Это – в первую очередь, а все остальное уже вторично. Как-то же справляемся…

Татарстан, как и вся страна, столкнулся с демографическим кризисом. Специалисты много рассуждают о том, как повышать рождаемость. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы ее повысить?

Нужно поднять благосостояние семей, о чем говорит Президент России Владимир Путин. Я всегда привожу виртуальный пример: в благодатную почву, что ни посади, все будет расти. А если почва не удобрена, не полита, хоть что сажай, расти ничего не будет. Поэтому надо удобрять. А по сути, нужно просто повышать доходы семей. Не надо нам деньги давать какие-то, пособия, льготы, просто должна быть достойная работа с достойной зарплатой, вот и все. Тогда семьи будут уже думать о своем развитии.

Минздрав проводил опрос в женских консультациях, специалисты спрашивали у женщин, желающих сделать аборт, почему они это делают. Так вот, 68% опрошенных сказали, что боятся, что не прокормят детей.

«Мы, многодетные, не имеем никаких льгот на отправку в лагеря детишек, за исключением малоимущих семей» Фото: © «Татар-информ»

Про разводы еще хочется поговорить. По данным Росстата, в Татарстане растет число разводов. Что, по-вашему, нужно делать, чтобы люди сохраняли семьи?

Начнем с начала – чему нас учат в школе? Физике, химии. Вот вам физика, химия пригодились в жизни? Скорее всего, не особо. Математика, наверное, нужна, чтобы сдачу в магазине посчитать. А вас кто-нибудь учил, как вести себя с противоположным полом? Вас, как будущую маму, учили когда-нибудь, как вести себя с разнополыми, разновозрастными детьми? Профессионально, по-настоящему? Нет, никто вас этому не учил.

Я 1972 года рождения, застал в школе такой предмет «Этика и психология семейной жизни». Название говорит о том, что нас, школьников, пытались научить общаться с противоположным полом, строить семейные отношения, идти на компромиссы, в конце концов. Вся жизнь наша – это банальный компромисс. Мы должны начинать со школы и учить наше подрастающее поколение строить свои отношения с противоположным полом, детьми, внуками. Может, нужно учить тому, что не стоит лезть в семью своих будущих детей, не мешать им. Такие случаи, как мы знаем, тоже в жизни есть, к большому сожалению. Начинать надо с корней, играть в «дочки-матери» в садике.

В школах сейчас вводится предмет «Семьеведение». Но проблема в том, что преподавателей, которые понимают этот предмет, на все школы не хватает. Этому нужно учить молодых специалистов. Сейчас ученики старших классов знают больше нашего, с учетом открытости интернета. А мы должны приводить их к хорошему, потому что плохого они и сами наберутся в жизни, в интернете.

Дальше нужно вводить какую-то медиацию, нужны нормальные, грамотные семейные психологи. Если семья пытается подать заявление на развод, нужно сразу с ней заниматься.

«Дети – это цемент, фундамент семейной жизни, как в народе говорят. Чем больше детей, тем больше цемента» Фото: © «Татар-информ»

«Чем больше детей мы будем рожать, тем крепче будут наши семьи»

У вас благополучная семья. Каков рецепт семейного счастья?

Вся наша жизнь – процесс уступок. Все говорят про взаимопонимание, но на самом деле это немножко не так. Мы входим в семейную жизнь уже сформировавшимися личностями, которые переделать достаточно сложно. Понятно, что первая влюбленность, эмоции, чувства быстро проходят и упираются в камни семейного быта. Нужно ходить по дому в халатиках, без косметики. Мужчине еду хочется в доме вкусную, как у мамы, а женщине – чтобы супруг помогал с детьми. Возникает много разных вопросов друг к другу.

Поэтому нужно быть терпимыми к недостаткам своих партнеров. У мужчин есть такая шутка: не надо разводиться и второй раз жениться, потому что к недостаткам первой жены прибавятся недостатки второй. Ничего лучше в своей жизни ты все равно не получишь. Может, по этому принципу и надо строить жизнь. Как говорится, где родился, там и пригодился. Дети – это цемент, фундамент семейной жизни, как в народе говорят. Чем больше детей, тем больше цемента. Поэтому чем больше детей мы будем рожать, тем крепче будут наши семьи.

«Я в процессе воспитания дочерей стал изучать педагогику, фразы, которые можно и нежелательно говорить. Стал читать специальную литературу по общению» Фото: предоставлено Артемом Кузнецовым

Сейчас разные коучи говорят нам про осознанное, ответственное родительство, в то же время в соцсетях каждый день встречаются ужасающие истории, где во время конфликтов между родителями страдают дети. Что вы об этом думаете?

Я вам скажу, что с первым ребенком вообще был далек от семейной педагогики, не знал, как строить отношения с детьми, тем более у меня девочки. Почему-то мне думалось, что воспитанием первого ребенка должна полностью заниматься жена. Дочь же, вроде как. Я все-таки предполагаю, что, может быть, что-то упустил в свое время, что надо было привнести мужского воспитания, в хорошем смысле этого слова. Для девочки очень важны отношения с папой, ведь они в будущем зеркалят их при общении с партнером. Дочь должна видеть в отце крепкого и надежного мужчину, на которого она может опереться, с которым можно поговорить. Если папа с ней не разговаривал, не вникал в ее проблемы, она и с мужем будет так же себя вести. Со вторым и третьим ребенком мы больше опыта набираемся. И сам уже взрослеешь, немного мудрее становишься.

Поэтому осознанное родительство – это, наверное, правильно. Но для молодой девушки или парня все это сложно, у них другие заботы в жизни. Мне кажется, сложно привносить им какие-то духовные ценности. Я в процессе воспитания дочерей стал изучать педагогику, фразы, которые можно и нежелательно говорить. Стал читать специальную литературу по общению. Иногда мы просто раним словом, сами того не понимая. Можно по-разному сказать: «Ты мочалку порвал» или «У тебя мочалка порвалась». Согласитесь, разные выражения имеют разный контекст. Первое звучит как агрессия, обвинение, а второе – нейтральное, которое не приведет к обратной агрессии. Плевать на эту мочалку, по большому счету, я условный пример привожу.

«Всего по республике насчитывается около 50 тыс. многодетных семей. А наша организация объединяет около 5 тыс. семей, то есть примерно 10% от общего количества» Фото: © «Татар-информ»

«Демографы говорят, что каждая вторая семья в России должна стать многодетной»

Обращаются ли к вам многодетные семьи с вопросами в связи с проведением СВО? Как мы знаем, ранее поднимался вопрос о предоставлении отсрочки отцам, у которых много детей. Сейчас это работает?

За это новшество отдельное спасибо нашим депутатам. Но из тех, кого забрали, обратно не вернули практически никого. Просто перестали брать новых многодетных. Но не везде, я имею в виду другие регионы. С какими вопросами еще обращаются? По вопросам материальной поддержки, оформления разных справок. К примеру, чтобы утвердить инвалидность. Мы помогаем чем можем. Сейчас в Казани открылся филиал фонда «Защитники Отечества», там работают координаторы, социальные работники, психологи, поэтому к нам стало меньше вопросов.

Сколько в Татарстане многодетных семей и сколько человек объединяет ваша организация?

Всего по республике насчитывается около 50 тыс. многодетных семей. А наша организация объединяет около 5 тыс. семей, то есть примерно 10% от общего количества.

Напоследок – что бы вы еще посоветовали, чтобы многодетных семей у нас было больше?

Сейчас все ученые-демографы говорят о том, что каждая вторая семья в России должна стать многодетной. Поэтому государственная политика должна быть направлена на многодетные семьи, на их поддержку. Я всегда всем говорил, что хочу, чтобы мне по-хорошему завидовали. Мне как многодетному родителю, а не как Артему Кузнецову. Чтобы молодежь смотрела и видела, как государство о нас заботится, как помогает, и чтобы у них складывалась хорошая картинка – что это образец хорошей, благополучной семьи, чтобы они тоже хотели быть такими. Пусть государство повернется поближе к нам, а иначе мы демографию просто так не поднимем. Деньгами, боюсь, этот вопрос не решить.

Многодетным нужно еще больше мер поддержки?

Нужна национальная идея. Какая была национальная идея в Советском Союзе в послевоенные годы? Поднять экономику и воспроизвести то, что мы потеряли на войне, а это, как известно, 27 млн наших граждан. Поэтому никто даже не думал ни о чем, а просто рожали. Где-то до 1965 года у нас был безумный прирост рождаемости, а после рождаемость стала падать. Тут еще 90-е годы наложились.

Вот покойный Владимир Жириновский как-то сказал в Госдуме: «Вы все болтаете, что рождаемость не поднимается, хотите, я один сделаю все семьи многодетными в России?» Все вроде: хи-хи, ха-ха. Вот и надо мной смеялись, когда я говорил, что материнский капитал надо давать уже за первого ребенка. Но вот, к сожалению, мы уже пришли к этому. Теперь и за первого даем, и за второго, и за третьего. Но и эти меры, к сожалению, не закрывают жилищные вопросы. Жилье молодой семье купить практически нереально.

Что бы вы пожелали другим отцам в День отца?

Во-первых, оставаться мужчинами в хорошем смысле этого слова. Во-вторых, быть терпеливыми, понимающими и любящими своих близких, независимо от того, как они к вам относятся. Только любовь спасет мир, как в песне поется, я так считаю.