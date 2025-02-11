Многодетные семьи Татарстана приглашают присоединиться к всероссийскому проекту

Всероссийский проект «Многодетная Россия» предлагает многодетным семьям принять участие в одноименном форуме и во Всероссийском спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия».

Форум многодетных семей «Многодетная Россия» будет проходить с февраля по июнь этого года. В частности, его программа включает онлайн-конкурс социальных практик «Будущее – это мы!», который продлится с февраля по май. Он нацелен на объединение многодетных семей субъекта РФ. Проводится среди социально ориентированных организаций, учреждений, НКО. Победители конкурса представят свои практики на форуме многодетных семей в июне в Москве.

Акция «Семь добрых слов», которая продлится с февраля по июнь, призвана объединить детей и взрослых вокруг идеи продвижения доброты и семейных традиций. А конкурс «Русский стиль» (проводится с февраля по май) направлен на раскрытие творческого потенциала многодетных семей, продвижение талантливых мастеров в области моды и дизайна одежды, создания украшений и аксессуаров. Победителям предоставят возможность показать свои коллекции и изделия в ходе проведения форума.

Конференция «Семья – сила России» состоится в феврале. Ее цель – обмен опытом реализации социально значимых инициатив и проектов среди семейных общественных объединений и многодетных семей. Предусмотрена онлайн-трансляция в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mnogodetey_russia).

Реестр народных умельцев «Живые традиции» (проводится с февраля по май) направлен на поддержку семей, семейных мастерских и других производителей, которые создают изделия в традициях своего региона или в соответствии с российскими этнокультурными иди производственными обычаями. У мастеров будет возможность представить свои работы на выставке в рамках Форума многодетных семей.

Все эти мероприятия будут проходить онлайн на сайте многодетные-семьи.рф. Офлайн в июне в Москве пройдет завершающее мероприятие форума. Его участниками станут не менее 1000 родителей и детей из многодетных семей, не менее 80 общественных объединений многодетных семей из 85 субъектов Федерации. В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания с участием ведущих экспертов, общественных и политических деятелей, а также работа минимум шести профессиональных тематических площадок.

Кроме того, с февраля по октябрь будет проходить Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия». Масштабная инициатива должна будет стимулировать и поддерживать культуру здорового образа жизни в семьях с детьми.

Предусмотрены конкурс видеороликов «Спортивный движ» (с февраля по август), конкурс фотографий «Моменты спорта» (также с февраля по август), семейный забег «Многодетная миля» (с мая по сентябрь), акция «Мы в спорте» (с августа по октябрь) и финал, который будет организован в октябре в Москве.

В ходе конкурса видеороликов семьи снимают креативные видеоролики о совместных спортивных занятиях, пропагандируя активный образ жизни и командный дух. Лучшие работы будут награждены и опубликованы на официальных платформах проекта.

В ходе конкурса фотографий участники будут фиксировать яркие и вдохновляющие моменты семейных спортивных

мероприятий, демонстрируя силу, единство и радость активного образа жизни. Лучшие снимки окажутся представлены на выставке.

К участию в семейных забегах приглашаются многодетные семьи и семьи с детьми, любители спорта. Формат проведения – очный на площадках конкретного региона.

В ходе акции «Мы вместе» участники создают семейные видеоролики о занятиях спортом, о совместном

посещении спортивных мероприятий в субъектах Федерации и размещают социальных сетях с хэштегами #МногодетнаяРоссия, #мывспорте и #спортивныйдень.

Финал будет организован на одной из центральных площадок страны с участием заслуженных спортивных деятелей. Участниками станут многодетные семьи (родители и дети), активные участники мероприятий проекта «Многодетная Россия».